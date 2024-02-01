"Будет интересно": Буданов рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие полгода

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не видит потенциала для масштабного наступления российских оккупантов или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.
В интервью CNN он заявил, что ближайшие полгода на фронте будут интересными, а Украина будет восстанавливать справедливость.
По его словам, на временно оккупированных территориях сейчас находятся более 500 тысяч захватчиков.
"Следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта", — заявил он.
Глава ГУР рассказал, что война закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного". При этом Буданов не объяснил, каким образом и при каких обстоятельствах это произойдет.
Заявления Буданова о войне в Украине
Ранее глава ГУР заявил, что сейчас наступательная операция РФ в Украине продолжается, однако в начале весны она иссякнет полностью.
Украинские военные пойдут в новое контрнаступление уже весной 2024.
"Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно (наступление - Главред) закончится, тогда начнется наше", - сказал Кирилл Буданов.
Главный украинский разведчик также предположил, что атак беспилотников на российскую инфраструктуру может стать больше. При этом Буданов не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".
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