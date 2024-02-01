"Будет интересно": Буданов рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие полгода

Война закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного", заявил Кирилл Буданов.

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Кирилл Буданов заявил, что Украина будет восстанавливать справедливость / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не видит потенциала для масштабного наступления российских оккупантов или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.

В интервью CNN он заявил, что ближайшие полгода на фронте будут интересными, а Украина будет восстанавливать справедливость.

По его словам, на временно оккупированных территориях сейчас находятся более 500 тысяч захватчиков.

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"Следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта", — заявил он.

Глава ГУР рассказал, что война закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного". При этом Буданов не объяснил, каким образом и при каких обстоятельствах это произойдет.

Заявления Буданова о войне в Украине

Ранее глава ГУР заявил, что сейчас наступательная операция РФ в Украине продолжается, однако в начале весны она иссякнет полностью.

Украинские военные пойдут в новое контрнаступление уже весной 2024.

"Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно (наступление - Главред) закончится, тогда начнется наше", - сказал Кирилл Буданов.

Главный украинский разведчик также предположил, что атак беспилотников на российскую инфраструктуру может стать больше. При этом Буданов не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".

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