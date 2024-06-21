Решающий момент: какая ошибка не позволит РФ захватить Часов Яр - Forbes

На момент начала активных наступательных действий РФ на Часов Яр, украинским бригадам критически не хватало боеприпасов, пишет Forbes.

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Бои за Часов Яр / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупанты еще в начале апреля начали атаковать Часов Яр Донецкой области, чтобы захватить или полностью разрушить город и сжать основные линии снабжения украинских военных. Россияне надеялись, что захват города не займет много времени и усилий, но с каждым днем Силы обороны вытесняют армию врага как можно дальше от Часового Яра, пишет Forbes.

"Захват почти мертвого города, где когда-то проживало 12 тысяч человек, не должен был быть чрезвычайно сложным для численно превосходящей и более вооруженной российской армии. Однако, через 10 недель после наступления российская атака остановилась, а контратаки ВСУ к югу от города вытеснили оккупационные войска из Клещеевки", - отмечает издание.

Сообщается, что город обороняют несколько украинских бригад. Успешная работа этих войск не оправдала ожиданий врага относительно Часового Яра, а украинская аналитическая группа Frontelligence Insight предсказала, что город "в конце концов будет потерян для российских войск".

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В материале также подчеркнули, что на момент начала активных наступательных действий РФ на город, украинским бригадам критически не хватало боеприпасов из-за блокирования помощи в США.

По данным издания, из-за таких проблем украинской армии в первое время своего наступления россияне имели успех.

Так, в первые несколько недель боев россияне продвинулись на несколько километров на север и юг от Часового Яра, в конце концов заняв Клещеевку и Ивановское. В то же время, россияне допустили ошибку.

"Вместо того, чтобы усилить свои силы на востоке, оккупанты 10 мая начали наступление на севере Украины, где тоже не имели успеха, ведь попали в ловушку. Несмотря на это, бои в Часовом Яру и вокруг него шли. И украинцы имели естественное преимущество - они могли окопаться и ждать на возвышенности Часового Яра", - отмечает Forbes.

По словам издания, даже если россиянам удастся перегруппироваться, захват Часового Яра после таких масштабных потерь будет означать лишь "Пирровую победу" - то есть победу, равносильную поражению.

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Бои за Часов Яр - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне пытаются продвигаться мимо микрорайона "Канал" и микрорайона "Новый", где они записывают видео и говорят, что якобы Часов Яр они захватили.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что видео с военными РФ, на котором оккупанты движутся по руинам домов, сделано в микрорайоне "Канал" к востоку от канала Северский Донец-Донбасс, который является главной линией обороны украинских войск в городе.

Кроме того, россияне пытаются захватить Клещеевку и Андреевку, чтобы отбросить украинских военных к каналу Северский Донец-Донбасс.

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