РФ тысячами обстрелов выжигает Часов Яр: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Особенно напряженная ситуация на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях, рассказал Назар Волошин.

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На Купянском направлении враг применяет авиацию / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

На Купянском направлении оккупанты применяют авиацию. Самыми активными направлениями, где атакует враг, являются Покровское, Краматорское и Кураховское. Об этом рассказал подполковник, представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире "Киев24".

"На Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения у Новоселовки, Синьковки и Кругляковки. Эти четыре боевых столкновения, наши защитники уже там отбили. Не меньше активности на Лиманском направлении. В течение дня враг атаковал около восьми раз в районах Макеевки, Грековки и Тернов, где наши Силы обороны отбили атаки, ситуацию сейчас контролируют", - подчеркнул он.

По его словам, на Северском направлении вблизи Верхнекаменского и Раздоловки также продолжаются бои. Особенно напряженная ситуация на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях. Войска оккупантов провели 15 атак вблизи Ивановского, Нового, Калиновки, Северного и Андреевки.

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"Конечно же, враг не оставляет попыток активно штурмовать Часов Яр. Там большое количество вражеских обстрелов и штурмов. На утро зафиксировали более тысячи минометных и артиллерийских обстрелов на том направлении. Только в районе Часового Яра было более 270 обстрелов из различных видов вооружения. Подавляющее большинство приходится как раз на южную часть Часового Яра. Также враг провел 10 штурмов, 9 из них - именно на город Часов Яр, один - на Ивановское", - отметил Волошин.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава. На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

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Как сообщал Главред, Россия ведет наступательные действия на значительно более широкой протяженности фронта, в зоне Боровой. Покровское, Кураховское направления остаются для противника приоритетными.

Также российские оккупанты используют ползучее наступление, что грозит Украине "критическими последствиями". По словам командира Второго батальона Третьей штурмовой бригады, современная война приобрела новые реалии, где ключевое значение имеют беспилотные средства и тактика поражения.

Кроме этого, в Волчанске на Харьковщине заблокированы десятки российских оккупантов, а не сотни, как сообщало издание Forbes. По словам спикера ОТУВ "Харьков" Юрий Повх, 400 человек - такого факта подтвердить невозможно, потому что его не существует

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