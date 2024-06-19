РФ ведет ползучее наступление, это может иметь критические последствия для нас - боец

Характер войны изменился. Оккупанты осуществляют ползучее наступление, что для Украины может иметь "критические последствия", рассказал в интервью УП командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.
"Характер войны изменился: сегодня большое значение имеют беспилотные средства наблюдения и средства поражения", - сказал он.
По словам бойца, все попытки РФ отправлять большие колонны техники "терпели большое фиаско".
"Мы даже хотим, чтобы они отправляли большие колонны, потому что их очень легко и весело жечь. Это не то, что может принести противнику успех", - поделился военный.
А вот такое ползучее наступление, которое выбрали россияне, и которое у них хорошо получается, добавил Кухарчук, "может для нас иметь не просто неприятные, а критические последствия".
Враг на фронте сейчас применяет походные батальоны.
"То есть они набирают батальон, дают ему очень классную огневую подготовку, и больше ничего. Отгораживают их от выживших 300-х и отправляют в бой", - пояснил Кухарчук.
И таких людей у них еще очень и очень много, подчеркнул Кухарчук.
"Они еще будут ползти, ползти, ползти. Для них это абсолютно безболезненно", - отметил военный.
Кто такой Дмитрий Кухарчук
Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады, которая участвовала в битве за Бахмут, а осенью 2023-го освобождала Андреевку.
Как пишет Украинская правда, 34-летний житель Черкасс Дмитрий Кухарчук стал добровольцем в 2014-м году. Через год он уволился и до начала полномасштабного вторжения занимался политической и общественной деятельностью.
Сейчас батальон Кухарчука защищает украинские позиции на Харьковщине, у Боровой.
Война в Украине - последние новости
Россия осуществляет наступательные действия на значительно более широкой протяженности фронта, не только в зоне Боровой. Покровское, Кураховское направления остаются для противника приоритетными.
После длительного затишья российские войска активизировались на Торецком направлении.
План РФ - разрезать группировку ВСУ, которая удерживает позиции от Купянска до Кременной, на два участка, и контролировать зону Боровой, усложнив логистику наших группировок, отметил эксперт Сергей Згурец.
Тем временем в Волчанске продолжаются уличные бои, ситуация напряженная. Украинские защитники стабилизировали линию фронта по реке Волчья.
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