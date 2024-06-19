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РФ ведет ползучее наступление, это может иметь критические последствия для нас - боец

Яна Ставская
19 июня 2024, 19:56
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Теперь российские оккупанты не отправляют в наступления большие колонны техники.
РФ ведет ползучее наступление, это может иметь критические последствия для нас - боец
Россия еще долго будет идти в наступления / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео УП, скриншот видео МО России

Характер войны изменился. Оккупанты осуществляют ползучее наступление, что для Украины может иметь "критические последствия", рассказал в интервью УП командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

"Характер войны изменился: сегодня большое значение имеют беспилотные средства наблюдения и средства поражения", - сказал он.

По словам бойца, все попытки РФ отправлять большие колонны техники "терпели большое фиаско".

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"Мы даже хотим, чтобы они отправляли большие колонны, потому что их очень легко и весело жечь. Это не то, что может принести противнику успех", - поделился военный.

А вот такое ползучее наступление, которое выбрали россияне, и которое у них хорошо получается, добавил Кухарчук, "может для нас иметь не просто неприятные, а критические последствия".

Враг на фронте сейчас применяет походные батальоны.

"То есть они набирают батальон, дают ему очень классную огневую подготовку, и больше ничего. Отгораживают их от выживших 300-х и отправляют в бой", - пояснил Кухарчук.

И таких людей у них еще очень и очень много, подчеркнул Кухарчук.

"Они еще будут ползти, ползти, ползти. Для них это абсолютно безболезненно", - отметил военный.

Кто такой Дмитрий Кухарчук

Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады, которая участвовала в битве за Бахмут, а осенью 2023-го освобождала Андреевку.

Как пишет Украинская правда, 34-летний житель Черкасс Дмитрий Кухарчук стал добровольцем в 2014-м году. Через год он уволился и до начала полномасштабного вторжения занимался политической и общественной деятельностью.

Сейчас батальон Кухарчука защищает украинские позиции на Харьковщине, у Боровой.

Война в Украине - последние новости

Россия осуществляет наступательные действия на значительно более широкой протяженности фронта, не только в зоне Боровой. Покровское, Кураховское направления остаются для противника приоритетными.

После длительного затишья российские войска активизировались на Торецком направлении.

План РФ - разрезать группировку ВСУ, которая удерживает позиции от Купянска до Кременной, на два участка, и контролировать зону Боровой, усложнив логистику наших группировок, отметил эксперт Сергей Згурец.

Тем временем в Волчанске продолжаются уличные бои, ситуация напряженная. Украинские защитники стабилизировали линию фронта по реке Волчья.

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