'С Россией нужно заканчивать': дипломат сказал, будет ли Путин на втором саммите

Обе стороны на самом высоком уровне говорят, что не видят друг друга вплотную, поэтому реальные переговоры маловероятны, отметил Владимир Огрызко.

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Украина и РФ не видят друг друга в упор / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео, Главред

Маловероятно посадить РФ за стол переговоров с Украиной или с другими странами. Однако через посредников наработанные предложения можно передать России. Об этом во время чата на Главреде рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

"Вопрос в толковании слова "привлечение". Для кого-то привлечение - это просто передача подготовленных предложений России. Вот на саммите в Швейцарии было принято решение, что по трем направлениям будут работать рабочие группы и будут готовиться предложения, чтобы определить позицию большинства стран мира, в частности, по продовольственной безопасности. Представим, что эта работа сделана и через посредников предложения передаются России. Очевидно, что это также является привлечением, если России передадут предложения 80-90 стран мира по теме продовольственной безопасности", - пояснил дипломат.

Огрызко подчеркнул, что другое понимание привлечения - это посадить Россию за стол переговоров с Украиной или другими странами. Эксперт считает сомнительной такую возможность.

Он напомнил об указе Зеленского, который отказывается вести переговоры с Путиным и Россией, и о позиции Путина, который считает Зеленского "нелегитимным". При таких условиях, стороны не видят друг друга вплотную и реальные переговоры маловероятны.

"Если обе стороны на самом высоком уровне говорят, что не видят друг друга вплотную, то как и кого можно привлекать? Разве что назначить каких-то 25-ых заместителей и 35-ых советников, чтобы они вели переговоры. Но я не думаю, что это реалистично, исходя из нынешней ситуации в мире и очень положительной динамики, которая наметилась в позиции Запада относительно того, что с Россией действительно уже нужно заканчивать", - отметил Огрызко.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко:

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Саммит мира - вероятность переговоров с РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство продолжает подготовку к следующим международным шагам, в частности относительно саммитов мира. Он провел совещание с международниками по привлечению новых участников к работе над Формулой мира и формированию групп для восстановления безопасности.

Также на фоне первого Саммита мира Путин выдвинул свои бессмысленные "условия мира" для Украины: вывод украинских войск с оккупированных территорий и отказ от вступления в НАТО. Он пригрозил, что в случае пренебрежения этими условиями, Россия выдвинет новые требования.

Как сообщал Главред, Украина может пригласить Россию на следующую встречу с международными партнерами для разработки формулы будущих переговоров, сообщает Bloomberg, цитируя руководителя ОП Андрея Ермака. На первом Саммите Украина не заручилась глобальной поддержкой, поэтому рабочие группы будут разрабатывать план для второй встречи стран.

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