Почему не все страны подписали итоговый документ Саммита: у Зеленского дали ответ

Игорь Жовква прокомментировал итоги Саммита мира в Швейцарии.

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В Швейцарии прошел Саммит мира / Facebook/zelenskyy.official

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква прокомментировал отсутствие подписей представителей ряда стран под итоговым коммюнике Саммита мира в Швейцарии.

Как подчеркнул он в эфире национального информационного телемарафона, представители некоторых стран не обладали необходимыми полномочиями для подписания важных документов.

Представитель ОП говорит, что у каждой страны были разные причины. При этом не все министры иностранных дел могли принимать подобные решения без согласования с руководством своих государств.

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"Где-то это требует процедур – в одной из стран это должно быть даже решение парламента. У некоторых стран были представители такого уровня, что не могли принимать такие решения", — добавил Жовква.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира - последние новости по теме

Ранее президент Владимир Зеленский на совместной с другими лидерами пресс-конференции по итогам Саммита мира сделал ряд заявлений. Украинский гарант оценил готовность агрессора России к переговорам по мирному завершению войны и назвал условие для диалога, ответил на "ультиматум" Путина и рассказал о видении Китая и озвучил ряд других очень важных тезисов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский об ультиматуме Владимира Путина. Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, если выйдет из наших территорий, сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, Путин выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

/ Главред

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