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Переговоры с Россией, планы Украины и позиция Китая: главные заявления Зеленского

Андрей Ганчук
16 июня 2024, 16:48обновлено 16 июня, 17:43
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Главная цель Украины – завершение войны, это единственная возможность для дальнейшего существования страны, сказал президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский
Украина готова к переговорам с Россией, но при одном условии - Зеленский / Скриншот Офис президента

Президент Владимир Зеленский на совместной с другими лидерами пресс-конференции по итогам Саммита мира сделал ряд заявлений. Украинский гарант оценил готовность агрессора России к переговорам по мирному завершению войны и назвал условие для диалога, ответил на "ультиматум" Путина и рассказал о видении Китая и озвучил ряд других очень важных тезисов.

Главред собрал для вас главные заявления президента Зеленского.

Когда будет новый Саммит мира

Президент анонсировал второй Саммит мира. По его словам, мероприятие должно состояться спустя месяцы, а не годы. Нет времени затягивать ситуацию.

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"У нас нет времени на долговременную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит к завершению войны и справедливого и длительного мира", - сказал президент и добавил, что уже идут переговоры с государствами, которые могут принять саммит.

"Главный успех Украины – завершение войны"

Президент считает, что от вопросов завершения войны зависит возможность существования Украины.

"Самый главный успех для Украины - это окончание войны. Это даже не успех, а единственная возможность существования", - заявил Зеленский.

Россия не готова к миру

"К справедливому миру Россия не готова. Срывать усилия по справедливому миру - это ошибка России, которая для нас полезна. На этом саммите многие страны хотели присутствия представителей РФ, а также большинство стран не хотят пожать им даже руку. Поэтому есть разные мнения, и они имеют право на разные мнения", - считает Зеленский.

Также он напомнил, что Москва еще перед полномасштабной войной блокировала любые мирные инициативы. Было около 200 встреч в рамках "Минска", однако никаких решений реализовать не удалось.

Путин не хочет завершения войны

Своим недавним "ультиматумом" Путин лишь подчеркнул свое нежелание завершать войну, сказал Зеленский.

"Это ошибка, которая для нас очень полезна… недавним заявлением Путин показал всему миру, что его желание закончить войну - умножено на ноль. Об этом говорили все страны за кулисами", - отметил президента.

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ

По словам президента, после саммита будет разработан детальный план, который передадут России.

"И тогда увидим, готова ли Россия к завершению войны", - добавил Зеленский.

Есть два пути давления на РФ для мира

Как полагает Зеленский, это дипломатия и военное давление.

"Первый путь - дипломатический. Это саммит мира, потом встречи, совместный план. Это этот путь. Второй путь - это крепкая оборона, крепкая армия, крепкий украинский солдат на поле боя, который защищает свою семью и государство", - заявил президент.

Россия и Украина хоть завтра могут сесть за стол переговоров

"Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, если ее войска выйдут с наших территорий", - сказал Владимир Зеленский.

Украина усилит давление на РФ на фронте

В скором времени армия будет усилена, а ответы оккупантам станут еще жестче, говорит Зеленский.

"В ближайшее время мы усилим нашу армию, будут еще более сильные ответы оккупантам", - заверил президент.

Китай должен уважать территориальную целостность Украины

У Китая есть влияние на РФ и Пекин мог бы помочь Украине. Пекин должен уважать Киев, отметил президент.

"Мы уважаем Китай и всегда уважали его территориальную целостность, но мы хотим, чтобы Китай уважал и нашу территориальную целостность…Я считаю, что Китай имеет влияние на россию и мог бы помочь нам", - отметил президент.

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Кратко о позиции Китай по войне РФ против Украины / Инфографика: Главред

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное

Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях.

Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет.

Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

О помощи Украине от стран-партнеров

Зеленский считает, что союзники оказывают серьезную помощь, но ее недостаточно, и она опаздывает.

"Помощь есть. Есть серьезные пакеты. Достаточно ли ее, чтобы победить? Нет. Или она запаздывает? Да. Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим ежедневно", - подчеркнул гарант.

Цели Украины

Глава государства также акцентировал внимание на том, что сейчас цель – не допустить продвижения российских оккупантов на севере Харьковской области.

"О планах на поле боя сегодня говорить не буду. Если честно, то наша задача сегодня - не дать возможности успеха РФ в наступательной операции на Харьковщине. Считаю, что ситуация сегодня лучше, она стабилизировалась благодаря нашим воинам", - заметил президент.

Переговоры в Стамбуле в начале полномасштабной войны

Президент Зеленский сказал, что никакие ультиматумы не могут быть переговорами.

"С этими ультиматумами Путин приехал на танке во время вторжения, окружил нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали, и показали ультиматум. Ничего не изменилось. Потом этих ультиматумов было много, были разные", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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