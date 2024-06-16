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Трамп хочет свернуть помощь Украине: разразился угрозами, не меняя текст

Яна Ставская
16 июня 2024, 12:05
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Похоже, Трамп произнес одну из своих старых речей.
Трамп хочет свернуть помощь Украине: разразился угрозами, не меняя текст
Трамп продолжает нести бред об Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белый дом

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал объемы выделенной администрацией Байдена помощи Украине, пообещав ее свернуть "еще до того, как зайдет в Белый дом".

Трамп вспомнил об Украине на своем предвыборном мероприятии в Детройте, цитирует фрагменты его выступления, опубликованные в X (Twitter), Европейская правда.

При этом Трамп снова исказил факты и обращался к публике все теми же тезисами, которые он высказывал последние месяцы.

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"Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов", - пожаловался экс-президент США.

Он обвинил Зеленского в своем импичменте, повторив тезис о "60 миллиардах".

"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", - сказал он.

Последний раз Зеленский приезжал в США еще в декабре 2023 года. Похожее заявление, в котором Трамп назвал украинского президента "выдающимся продавцом", он произнес еще в марте 2024 года.

Дональд Трамп - другие заявления и позиция экс-президента по Украине

Экс-президент США Дональд Трамп, конкурирующий с нынешним президентом Джо Байденом за пост будущего главы государства, уже неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с поддержкой Украины и завершением российско-украинской войны.

В частности, Трамп критиковал Байдена, что тот никак не может подтолкнуть Украину к невыгодному ей "миру" с Россией, то есть речь идет о заморозке боевых действий на время с учетом всех сумасшедших ультиматумов Кремля о "денацификации" украинцев.

При этом СМИ писали, что все заявления о якобы существовании какого-то "мирного плана" у Трампа являются лишь политической игрой - чтобы привлечь как можно больше американских голосов.

Однако в случае победы Трамп будет иметь рычаги влияния на прекращение поддержки Украины. От этого не застрахует даже недавно заключенное соглашение о безопасности с США.

Первый импичмент Дональда Трампа

В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

После скандала, который возник вокруг телефонного разговора, Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.

"На меня никто не может давить, потому что я - президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет", - сказал Зеленский журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность. Трампа оправдали по обеим статьям.

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