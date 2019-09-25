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В США заявили о процедуре импичмента Трампа из-за разговора с Зеленским

25 сентября 2019, 00:49

В Конгрессе начали официальное расследование.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону, однако в Конгрессе хотят знать подробности / Главред

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

"Я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - цитирует ее CNN.

Пэлоси подчеркнула, что никто, не может быть выше закона, в том числе и президент США. 

Демократы планируют создать специальный комитет, который будет заниматься процедурой импичмента Трампа.

Согласно американскому законодательству, процедура предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, которых обвиняют в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях", посредством отстранения от должности.

По словам спикера, в истории США процедура импичмента осуществлялась лишь три раза.

Как известно, в Конгрессе США допустили импичмент Трампа, если будет доказано давление на Зеленского с его стороны.

Напомним, глава комитета по разведке американского Конгресса Адам Шифф заявил, что, если факт давления президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского докажут, это может стать основанием для импичмента.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в том, что он якобы осуществлял давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Как известно, Трамп, который ранее в очередной раз открестился от давления на Владимира Зеленского, внезапно расхрабрился и дал добро на публикацию неотредактированной полной версии телефонного разговора со своим украинским коллегой в июле. 

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