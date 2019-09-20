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Трамп влип в громкий скандал в США из-за Украины: что произошло

20 сентября 2019, 13:37

Президента США обвиняют в давлении на президента Зеленского.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что президент США Дональд Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными.

Соответствующий доклад в Конгресс был сделан сразу двумя официальными разведывательными центрами в Украине.

Как говорят знакомые с сутью вопроса, уточняет TWP, эта жалоба положила начало противостоянию между Конгрессом и исполнительской властью. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина, уточняет New York Times, однако детали, а также то, какому именно президенту Трамп дал некие обещания, на данный момент не известно.

Давление на Зеленского

Два бывших государственных служащих отметили, что Трамп в разговоре с зарубежным лидером дал настолько вопиющие "обещания", что представитель разведки, работающие в Белом доме, отправился к генеральному инспектору разведывательного сообщества.

Читайте такжеТрамп предложил Зеленскому гешефт - СМИИздание напоминает, что за две недели до подачи жалобы Трамп говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, "комиком и новичком в политике". Украинский и американский президенты общались в конце июля: Трамп в том разговоре заявил, что Украина может улучшить свою репутацию и взаимодействие со США в вопросе расследования коррупции. Но некоторые из близких сторонников Трампа указывали украинскому правительству на важность расследования дел, которые могут оказаться болезненными соперников Трампа во время президентской гонки, включая кейс бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его семью.

История получила широкую огласку после того, как демократ Адам Шифф заявил, что ход жалобе был заблокирован исполняющим обязанности директора Национальной разведки Джозефом Магуайром, который не поставил в известность Конгресс, как того требует закон. Однако генеральный инспектор разведывательных служб США Майкл Аткинсон посчитал жалобу заслуживающей доверия, уведомил об этом комитеты Конгресса США по надзору, и начал расследование.

"Это показывает, что кто-то пытается манипулировать системой, чтобы скрыть информацию о срочном вопросе от Конгресса", - сказал Шифф.

Палата Демократов намерена выяснить, ездил ли Джулиани в Украину, чтобы оказать давление на власти Киева в обход официальных каналов и таким образом склонить их к помощи в переизбрании Трампа, проведя расследование в отношении Хантера Байдена и его работы на посту совета директоров украинской газовой компании Burisma.

Трамп и Джулиани использовали Киев?

Как указывает NYT, примерно в это же время назрел еще один вопрос: сотрудники конгресса и администрации Белого дома, которые занимаются вопросами Украины, стали беспокоиться из-за медленного продвижения военной помощи для Киева.

Упоминавшийся выше Адам Шифф предложил изучить стенограмму беседы Трампа и Зеленского для того, чтобы понять, имеет ли место давление Белого дома на Банковую с целью увязать вопрос предоставления военной помощи и вопрос давления на политических оппонентов Трампа. В частности, одним из методов давления на официальный Киев было обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины. Шифф предположил, что Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани могли использовать внешнеполитический аппарат для получения внутриполитической выгоды.

Сам Дональд Трамп оценил публикацию The Washington Post как еще одну fake news.

"Еще одна фейковая история - они никогда не заканчиваются! Я постоянно общаюсь по телефону с иностранными лидерами, я понимаю, что эти разговоры могут прослушивать разные агентства США, не говоря о том, что их могут прослушивать и другие страны. Нет проблем. Зная все это, насколько тупым надо быть, чтобы поверить, что я мог сказать что-то настолько "неприемлемое" в столь важном разговоре с иностранным лидером. Я делаю только то, что правильно, и только то, что приносит пользу США", - написал американский президент в своем твиттере.

Ранее стало известно, что вспыхнувший скандал может поставить под угрозу ранее анонсированную встречу Зеленского и Трампа.

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