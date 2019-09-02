"Очень сильный старт": Трамп передал поздравления Зеленскому

Зеленский и Пенс провели встречу в Варшаве / Фото twitter.com/VP

Вице-президент США Майк Пенс передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления от главы Белого дома Дональда Трампа.

Во время встречи в Варшаве Пенс поздравил Зеленского с успешным началом работы на посту главы украинского государства, передает Интерфакс-Украина.

"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом в качестве президента Украины от президента Дональда Трампа", - сказал Пенс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Читайте также"Прекрасная встреча!": Пенс остался доволен общением с ЗеленскимУкраинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Кроме того, речь шла о предстоящем визите украинского президента в США и его встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Также вице-президент США Майк Пенс заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности Украины, включая Крым.