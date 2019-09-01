"Крым – украинский": Пенс заявил о поддержке США территориальной целостности Украины

Владимир Зеленский встретился с Майком Пенсом / Скриншот

Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности Украины, включая Крым.

"Господин президент, мне очень приятно с вами встретиться в Варшаве и участвовать в сегодняшних мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Для меня была большая честь быть вместе с вами на сцене и вспоминать, и отмечать годовщину, а также ту свободу, которой мы с вами наслаждаемся уже в течение многих десятилетий", - сказал Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве.

Читайте такжеПакет санкций США против России за Крым: министр Трампа рассказал о подробностяхПенс отметил, что ему очень приятно лично познакомиться с Зеленским. "Я хочу поздравить по случаю очень хорошего начала вашей работы", - подчеркнул он.

"Я хочу сказать, что между США и Украиной чрезвычайно прочные отношения, и мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины. Это началось еще с 2014 года, с тех пор мы очень сильно поддерживаем территориальную целостность Украины и народ Украины. Я также хочу сказать, что мы и впредь будем продолжать стоять вместе и поддерживать народ Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности, включая Крым", - отметил Пенс.

Напомним, ранее Зеленский провел переговоры с президентами Грузии и Литвы.