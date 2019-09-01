Мир на Донбассе и запуск реформ: Зеленский встретился с вице-президентом США

Владимир Зеленский встретился с Майком Пенсом / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за неизменную поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом глава государства сказал на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве.

"Для меня это большая честь встретиться с вами лично. Действительно, как вы сказали, наши страны многое объединяет. Хочу Вас поблагодарить, что США всегда отстаивали права Украины, защищали и не меняли своей позиции по поводу нашей территориальной целостности и суверенитета", - заявил он.

Зеленский также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что он его поздравил с победой на выборах.

Читайте такжеСкандал с диаспорой: Зеленского упрекнули за отказ встречаться с общиной, президент ответилОн также заявил о настроенности побороть коррупцию в Украине. По его словам, три дня назад начала работу новая Верховная Рада Украины. "Мы в первый же день зарегистрировали около 74 законопроектов, которые помогут реформировать Украину, которые помогут не только бороться, но победить коррупцию в конце концов", - сказал он.

Он напомнил, что 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. "Мы перезапускаем наши остальные антикоррупционные органы, сменили главу СБУ, сейчас у нас, наконец, новый генеральный прокурор и новое молодое правительство ... мы действительно настроены победить, побороть коррупцию, настроены дать возможность бизнесу, экономике действительно развиваться в Украине", - отметил глава государства.

В то же время Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы.

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"Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти", - заявил он.

Также Зеленский заявил о том, что он верит, что на Донбассе скоро будет мир, и он вместе с командой все для этого делает.

Читайте также"Удивительная победа": министр США оценил газовое соглашение с Украиной и Польшей"Мы, украинцы, действительно, понимаем, что такое трагедия. Как и Польша, Украина была оккупирована во время Второй мировой войны. Очень много наших близких и родных, которые погибли на войне", - заявил он.По его словам, Вторая мировая война является великой всемирной трагедией. "Мы это сейчас очень чувствуем, особенно, когда у нас идет война на Донбассе, когда у нас ежедневно гибнут наши ребята, наши украинские военные", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил граждан, которые защищают Украину.

"Хотел бы вам лично (Майку Пенсу – ред.) и США, и президента, и правительство поблагодарить за ту помощь - и финансовую, и военную, которую вы оказываете для Украины", - добавил он.

"Но мы верим, что скоро будет мир, и все для этого делаем", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Зеленский провел переговоры с президентами Грузии и Литвы.