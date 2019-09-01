Зеленский встретился с президентами Грузии и Литвы: главные итоги переговоров

Владимир Зеленский встретился с Саломе Зурабишвили/ president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во второй день официального визита в Польшу в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Стороны договорились о взаимных визитах на высшем уровне в ближайшее время, рассказали в пресс-службе главы украинского государства.

"Президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Также, отметили в пресс-службе, собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами.

Читайте такжеСкандал с диаспорой: Зеленского упрекнули за отказ встречаться с общиной, президент ответилКроме того, во время встречи обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне.

Владимир Зеленский также встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих областях.

Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский Союз. Владимир Зеленский заверил, что руководство государства продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

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"Мы выбрали этот курс и будем дальше делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС", - заявил президент Украины.

Во время встречи также обсудили активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.

Читайте такжеОт санкций против РФ до эксгумации польских захоронений: главные итоги встречи Зеленского и ДудыЛитовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.

Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках "нормандского формата".

Президент Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс, а глава украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Владимир Зеленский встретился с Гитанасом Науседой / president.gov.ua

Напомним, ранее Зеленский назвал прорывным в отношениях с Польшей первый день своего официального визита в Варшаву.