Восстановление Донбасса: Зеленский сделал предложение Польше

1 сентября 2019, 11:13

Президент Украины пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по возобновлению инфраструктуры Донбасса.

Владимир Зеленский, Матеуш Моравецкий
Зеленский попросил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса / president.gov.ua

Глава украинского государства Владимир Зеленский, который ранее заявил, что во время официального визита в Польшу ему вместе с польским коллегой Анджеем Дудой удалось восстановить историческую справедливость по поиску и перезахоронению погибших во время Второй мировой войны воинов по обе стороны границы, призвал Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на Донбассе.

По информации, в ходе двухдневного визита в Польшу Зеленский провел встречу с руководителем Совета министров Польши Матеушом Моравецким.

"Глава украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по возобновлению инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении Офиса президента по итогам встречи.

На встрече также шла речь о возможности использования польского СПГ-терминала в Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа в Украину.

Кроме того, стороны отметили важность проведения в ближайшее время заседания Межправительственной украинско-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Читайте такжеСкандал с диаспорой: Зеленского упрекнули за отказ встречаться с общиной, президент ответилНапомним, ранее сообщалось, ремонт разрушенного моста в Станице Луганской (зона военного конфликта на Донбассе) после разведения сил и средств не могут начать, поскольку отсутствуют гарантии безопасности со стороны группировки террористов "ЛНР" для разминирования территории. 

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Владимир Зеленский война на Донбассе Матеуш Моравецкий новости Украины
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