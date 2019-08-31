"Не оттепель, а прорыв": Зеленский подвел итоги визита в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время официального визита в Польшу ему вместе с польским коллегой Анджеем Дудой удалось восстановить историческую справедливость по поиску и перезахоронению погибших во время Второй мировой войны воинов по обе стороны границы.

"Не оттепель в отношениях, а прорыв - я так охарактеризовал бы итоги первого дня моего визита в Польшу. Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена ​​рабочая группа по, скажем так, "обнулению" взаимных претензий - в частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения", - сообщил украинский гарант в Facebook.

По словам Зеленского, для такого прорыва в отношениях необходима была политическая воля с обеих сторон, однако это позволит перевернуть болезненную страницу истории соседних стран.

"Мы будем не только взаимно заботиться о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков в Украине, но я также предложил возвести на границе Мемориал примирения. В день начала Второй мировой войны мы обязательно вспомним, что более 100 000 украинцев под польскими флагами защищали в 1939 году Польшу от нацистского нашествия. Этнические украинцы были второй по численности национальной группой в польской армии", - напомнил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в рамках визита удалось решить проблему украино-польских грузоперевозок, а также заключить важным меморандум в энергетической сфере.

"Надеюсь, что больше моих зарубежных визитов будут такими же содержательными", - подытожил президент.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в газовой сфере 31 августа подписали представители Украины, Польши и США.

Как ранее сообщалось, министр энергетики США Рик Перри в рамках официального визита в Варшаву заявил, что между Польшей, Украиной и США заключен меморандум о сотрудничестве в целях укрепления региональной безопасности поставок природного газа, который ставит перед собой цель, прежде всего, помочь украинской стороне.