Украина договорилась с Польшей и США о поставках газа

Соглашение о сотрудничестве в газовой сфере 31 августа подписали представители Украины, Польши и США.

"Исторический день. Еще один шаг по направлению к диверсификации поставок газа в Украину", - сообщил в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Подписи под документом поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петер Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь СНБО Александр Данилюк.

По условиям соглашения, в 2021 году Польша сможет поставлять на Украину шесть миллиардов кубометров газа в год, что в четыре раза больше, чем сейчас. До этого времени Украина на польско-украинской границе обязуется построить еще один интерконнектор — участок газопровода протяженностью 110 километров. Для успешной реализации проекта будет собрана группа экспертов и представителей профильных компаний.

Перри уточнил, что данной инфраструктурой в будущем могут воспользоваться и США, чтобы через Польшу начать поставки Украине своего газа. По его утверждению, это защитит Киев в случае ограничения поставок российского газа. Предполагается, что эти поставки хоть и не покроют весь необходимый украинским потребителям объем газа, но смогут обеспечить энергетическую безопасность в случае острого дефицита топлива в стране.