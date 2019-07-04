В Нафтогазе назвали сроки полного прекращения газового транзита

Трубы газопровода / Reuters

Прекращение газового транзита через Украину можно ожидать после окончания 2019 года, заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

По его словам, Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года и обратил внимание на существенное падение собственной добычи газа, в частности, в компании Укргазвыдобування.

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в "Укргазвыдобуванни" уже составляет 9,2%. Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции", – подчеркнул он в Facebook.

Витренко отметил, что компания вынуждена ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, но и в целом после окончания 2019 года.

Читайте такжеВ Нафтогазе сделали Газпрому заманчивое предложение по газу"Мы приветствовали и продолжаем приветствовать участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах. Не считаем, что эта проблема может быть решена исключительно на уровне отношений между "Газпромом" и "Нафтогазом", поскольку давно стало очевидным, что позиция "Газпрома" о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими", – указал исполнительный директор НАК.

Витренко добавил, что Нафтогаз должен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, над чем сейчас работает.

Напомним, глава газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов заявил о вероятных перебоях в транзите российского газа в первом квартале 2020 года.

Ранее в Нафтогазе ответили на предложение Газпрома о поставках газа.

Как известно, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял о возможности новых исков к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита по территории Украины.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил условия продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.

Как известно, ранее Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.