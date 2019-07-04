В Нафтогазе предупредили о перебоях с транзитом российского газа

Украинская сторона уже предупредила Европу о возможных сложностях с транзитом / Фото: eer.ru

Глава газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов заявил о вероятных перебоях в транзите российского газа в первом квартале 2020 года.

"Мы ожидаем, что будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трёх месяцев", — подчеркнул он в ходе конференции по вопросам реформ в Торонто.

Фаворов подчеркнул, что Россия может занять в этом вопросе "довольно жёсткую позицию", поэтому украинская сторона уже предупредила Европу о возможных сложностях с транзитом.

"Уровень запасов природного газа Газпрома в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что они готовятся к перерыву", — считает представитель Нафтогаза.

Он добавил, что Украина готовит запасы газа на случай возможных проблем со стороны России, передает ria.ru.

"В настоящее время уровень наших запасов на 2,5-2,7 млрд кубометров выше уровня прошлого года", — резюмировал Фаворов.

Читайте такжеВ Нафтогазе сделали Газпрому заманчивое предложение по газуНапомним, ранее в Нафтогазе ответили на предложение Газпрома о поставках газа.

Как известно, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял о возможности новых исков к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита по территории Украины.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил условия продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.

Как известно, ранее Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.