"Газпром должен денег": Коболев рассказал, как РФ начала переговоры по газовому транзиту

3 мая 2019, 09:28

Россия не успевает достроить обходные газопроводы, подчеркнул Андрей Коболев.

Эмблема Нафтогаз и Газпром
В Нафтогазе рассказали о переговорах РФ по транзиту / 112.ua

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.

"Как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине. Этот раунд провел российский президент из далекого Пекина. О потребности России в транзите и готовности Газпрома заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова. Было о том, как Украина замерзнет", - написал он в Facebook.

Глава Нафтогаза считает, что Россия не может перекрыть Украине газ из-за того, что попросту не успеет построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта.

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"Газпром должен деньги Нафтогазу, а не наоборот. Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у Газпрома, ни у Нафтогаза значительного поля для маневра нет", - отметил Коболев, назвав заявления Путина "артподготовкой перед следующими трехсторонними переговорами в мае".

Ранее председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что Украина начала готовиться к прекращению транзита. 5 апреля Нафтогаз начал закачивать газ в свои подземные хранилища.

При этом Нафтогаз нацелился на транзит 60 млрд кубометров российского газа в год. Украина обеспечит мощности на уровне 90 млрд куб. м в год, подчеркнул Юрий Витренко.

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Газпром Нафтогаз Андрей Коболев
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