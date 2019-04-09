Коболев заявил, что Украина начала готовиться к прекращению транзита

Председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что компания начала закачивать в свои подземные хранилища газ, готовясь к началу отопительного сезона 2019-2020 гг.

По его словам, таким образом Украина страхуется от "деструктивных решений Кремля, в частности, от прекращения транзита".

"К зиме в ПХГ необходимо накопить около 20 млрд куб газа - такие объемы достаточны, чтобы гарантировать тепло в домах при любой погоде и политической обстановке. Это также просигнализирует России, что Украина готова к любому развитию событий и "игра на вентиле" приведет лишь к очередному ухудшению репутации Газпрома", - написал Коболев.

Напомним, текущий транзитный контракт между Россией и Украиной заканчивается 1 января 2020 года.

В конце марта в России заявили, что готовы продлить контракт на транзит газа с Украиной - первый этап двусторонних переговоров должен пройти в мае 2019 года.

Ранее, Коболев заявил, что российский Газпром начал уведомлять страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину.

Как сообщалось ранее, Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины.