Коболев заявил, что Украина начала готовиться к прекращению транзита

9 апреля 2019, 17:09

5 апреля Нафтогаз начал закачивать газ в свои подземные хранилища.

Председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что компания начала закачивать в свои подземные хранилища газ, готовясь к началу отопительного сезона 2019-2020 гг.

По его словам, таким образом Украина страхуется от "деструктивных решений Кремля, в частности, от прекращения транзита".

"К зиме в ПХГ необходимо накопить около 20 млрд куб газа - такие объемы достаточны, чтобы гарантировать тепло в домах при любой погоде и политической обстановке. Это также просигнализирует России, что Украина готова к любому развитию событий и "игра на вентиле" приведет лишь к очередному ухудшению репутации Газпрома", - написал Коболев.

Напомним, текущий транзитный контракт между Россией и Украиной заканчивается 1 января 2020 года. 

В конце марта в России заявили, что готовы продлить контракт на транзит газа с Украиной - первый этап двусторонних переговоров должен пройти в мае 2019 года.

Ранее, Коболев заявил, что российский Газпром начал уведомлять страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину.

Как сообщалось ранее, Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины.

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Россия Газпром Нафтогаз транзит Андрей Коболев Украина
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