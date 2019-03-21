РФ и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

РФ и Венгрия договорились о поставках газа / odessamedia.net

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о достижении договоренности с российской стороной о поставках газа на 2020 год.

Венгерский министр после встречи с главой Газпрома Алексеем Миллером в Москве обратил внимание на то, что соглашение о транзите между РФ и Украиной не продлено, поэтому существует вариант прекращения Россией транспортировки газ в Европу через Украину.

"Сегодня мы с генеральным директором Газпрома заключили соглашение о том, что Газпром обеспечит поставки природного газа Венгрии вне зависимости от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем", - подчеркнул Сийярто.

По его словам, Венгрия может закупить часть природного газа через Австрию, как было в этом году для его закачки в свои хранилища на 6,3 млрд кубометров.

Читайте такжеСербия получила разрешение на строительство участка газопровода в обход Украины

"Только теперь стало действительно очевидно, насколько хорошим было решение о строительстве этих складских мощностей, поскольку в этом году мы можем хранить достаточно природного газа в этих хранилищах, чтобы гарантировать, что в следующем году будет достаточно для обеспечения Венгрии природным газом", – подчеркнул Сийярто.

Он также сообщил о достижении договоренности с Газпромом закупке необходимого количества газа, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

"Это означает, что в конце этого года мы можем быть уверены, что безопасность поставок природного газа Венгрии на следующий год будет гарантирована", - добавил глава МИД Венгрии.

Напомним, ранее эксперт предупредил о проблемах, грозящих Украине из-за Северного потока-2.

Как известно, в 2018 года Россия снизила транзит газа через территорию Украины. Главной причиной падения объемов в НАК называют функционирование газопровода Северный поток.