"Будет плохо": эксперт предупредил о проблемах, грозящих Украине из-за Северного потока-2

Северный поток-2 будет достроен, и у нашей страны возникнут проблемы, полагает эксперт / РИА Новости

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что украинской газотранспортной системе будет плохо после потери транзита, газопровод Северный поток-2 достроят, и у Украины возникнут проблемы.

Две трети прибыли Нафтогаза Украины, чтоб не говорила "сладкая парочка" — исполнительный директор Юрий Витренко и глава правления Андрей Коболев — это плата за транзит российского газа, рассказал аналитик на чате в Главреде.

По его словам, в случае потери транзита убытки будут большие, потому что не сделано ничего, чтобы интегрировать украинскую ГТС в европейскую систему.

"Так и не создан "газовый хаб" на наших газохранилищах, которые являются крупнейшими в Европе. Мы так и не начали покупать газ на восточной границе. Не исключено, что имеет место быть откровенное вредительство этой сладкой парочки, чтобы просто раздерибанить ГТС", — отметил собеседник.

Загородний допустил, что это может быть игрой самого российского газового монополиста — Газпрома. "Как бы они ни рассказывали, что борются с Газпромом — так борются, что кушать не могут", — заявил эксперт.

"Я считаю, что у Украины проблемы будут, потому что Северный поток-2 будет достроен. Кстати, это пример того, что, когда надо, европейцы так игнорируют собственные требования, что "аж гай гуде". Де-факто они игнорируют, что построение Северного потока-2 является нарушением Третьего энергопакета", — сказал он.

Собеседник добавил, что, когда им нужно, эти правила можно "не заметить". "Особенно если бывший канцлер сидит в России, в наблюдательном совете Газпрома (экс-канцлер Германии Герхард Шредер возглавил совет директоров "Роснефти" — Ред.)…", — подчеркнул Загородний.

"При этом канцлер сначала подписал гарантии по Северному потоку-1, а потом после отставки возглавил этот поток. Нам бы они сказали, что это — коррупция. А там это считается, что так и надо, что ему еще делать, и никакой коррупции тут нет", — заявил аналитик.

Читайте также"Будет слишком поздно": депутат Бундестага озвучил последствия строительства Северного потока-2Эксперт объяснил, что США могут сделать единственное для остановки проекта Северный поток-2 — ввести санкции против тех компаний, которые будут пользоваться услугами этого газопровода.

"Это по силам США, и они могут это сделать, если захотят. Пока что нет серьезной реакции США… И Северный поток-2 потихоньку строится. Он де-факто строится на деньги Газпрома, которые ему по левым схемам одалживает та же Германия", — объяснил собеседник.

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует Третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Западные СМИ сообщали, что США готовы ввести санкции против компаний, вовлеченных в реализацию проекта.

Справка. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.