"Северный поток-2" станет основанием для американских санкций / gosnovosti.com

В США через несколько недель будут готовы санкции против завершения строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

Как сообщает The Wall Street Journal, соответствующий законопроект готовится в Белом доме совместно с Госдепом, Министерством торговли и энергетическими департаментами.

Отмечается, что санкции будут призваны помешать завершению строительства "Северного потока-2".

Издание со ссылкой на бывших американских чиновников сообщает о том, что ограничения в данный момент находятся на стадии обсуждения и могут быть реализованы в ближайшие недели.

Решение данного вопроса, акцентируют авторы материала, во многом будет зависеть от результатов переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина в Берлине.

В издании добавляют, что в августе прошлого года конгресс США наделил Трампа полномочиями вводить санкции против компаний и лиц, работающих над российским трубопроводом. Эта возможность предусмотрена в пакете санкций против РФ за предполагаемое вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила о том, что ФРГ не откажется от договоренностей с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2" из-за позиции США.