В Германии не хотят отказываться от "Северного потока-2" / РИА Новости

Лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила о том, что ФРГ не откажется от договоренностей с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2" из-за позиции США.

"Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших соглашений в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться", — подчеркнула она в интервью Funke.

Напомним, 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. В повестке дня, в частности, буде вопрос строительства "Северного потока-2".