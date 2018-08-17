Ангела Меркель и Владимир Путин на встрече в мае 2018 года / GettyImages

Меркель была самым непримиримым критиком Путина со времени аннексии Крыма в 2014 году, который привел к худшим за десятилетия отношениям между странами. В субботу, однако, канцлер Германии будет приветствовать президента России в барочном дворце 18 века в Берлине, где они встретятся в двустороннем формате спустя более чем пять лет, и вручит Путину мощный прорыв из изоляции России и подтверждении ключевой роли Меркель в Европе - несмотря на неудачу на выборах, пишет Bloomberg.

"Меркель страхуется, а Путин использует выгоды", - сказал старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Йозеф Яннинг. По его словам, после того, как Трамп обрушился на Меркель и немецкую экономику, канцлеру Германии "нужно установить свой контакт с Путиным. Она не хочет упустить шанс удержать Путина в приемлемых для Германии пределах".

Это самый высокий визит Путина в Германию с 2013 года, хотя он с Меркель и встречался несколько раз в ходе международных мероприятий, включая прошлогодний саммит "G-20" в Гамбурге. Меркель приезжала к Путину в Россию несколько раз, совсем недавно в мае. И скорее выступает в роли человека, доставляющего жесткие послания, а не в роли моста между Европейским Союзом и Россией.

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Пока официальные лица от обеих стран приуменьшают значимость приглашение Путина, оно состоялось после того, как Трамп в прошлом месяце обвинил Германию в том, что она "полностью контролируется Россией", поскольку зависит от поставок природного газа из Москвы. Сотрудничество по новому газопроводу "Северный поток-2", который соединит две страны, шло на фоне угроз Соединенных Штатов, которые пригрозили ударить санкциями по проекту.

Политика по трубопроводу

Путин подчеркнул важность поддержки "Северного потока-2" со стороны Меркель в качестве доказательства ее готовности отстаивать независимость Европы, рассказали три человека, присутствовавшие на недавней встрече президента и высокопоставленных дипломатов.

По мнению других официальных лиц, которые попросили себя не отождествлять с обсуждением внутренних вопросов, Кремль рассматривает разногласия между США и Европой по поводу торговли и иранской ядерной сделки как шанс для России наладить отношения с Германией, представив себя более надежным партнером в переговорах

В условиях растущего давления США на трубопровод Меркель сдвинулась к уговорам России продолжать поставлять газ через существующую украинскую ГТС. Весной она отправила в Москву и Киев одного из своих ближайших союзников, министра экономики Петра Альтмайера, чтобы помочь посредничество в сделке по газу между двумя странами, которые находятся в конфликте из-за Крыма и сепаратистами на востоке Украины.

Украина и Сирия

По заявлению официальных лиц обеих стран, в повестке дня переговоров лидеров - конфликты в Сирии и Украине

Никакого прорыва по Украине не будет, хотя "Путину выгодно подыгрывать Меркель, потому что в Европе больше не на кого положиться", - сказал Андрей Кортунов, глава российского Совета по международным делам, исследовательской группы, созданной Кремлем,

"Меркель понимает, что настало время поиска совместных возможностей с Россией", - сказал Александр Рар, бывший член Совета Германии по международным отношениям, сейчас являющийся старшим советником "Газпрома". "Если удастся сделать шаг вперед по Сирии, энергетическим вопросам или Украине, это будет хорошо для Германии как лидера Европы".

Меркель переживает непростые времена во внутренней политике - реакции на ее решение в 2015 году оставить границу открытой и позволить въехать в Германию более чем миллиону беженцев, в основном из Сирии. Ей необходимо прекращение войны в Сирии, чтобы позволить мигрантам вернуться домой. В то время она находится под давлением и немецкого бизнеса, который ожидает отмены санкций ЕС в отношении России из-за украинского кризиса.

Политическое решение

"В последние месяцы взаимодействие между Германией и Россией заметно выросли. Это приятного развитие", - говорится в заявлении Вольфганга Бушеле, главы германской Восточной бизнес-ассоциации в Берлине.

Читайте такжеТрамп не успокоится, пока не "похоронит" старушку МеркельГермания ищет политического решения по Сирии, которое бы позволило беженцам вернуться домой, заявил в среду пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт. "Мы по-прежнему далеки от этого", сказал он.

После того, как Путин использовал своих военных для помощи президенту Башару Асаду, Россия объединилась с Турцией и Ираном в попытках выстроить урегулирование. Путин также согласовал координированные шаги с Трампом на их встрече в Хельскинки в прошлом месяце, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию.

Над переговорами в субботу может нависнуть экономический кризис в Турции. Возможная атака сирийских властей на подконтрольную мятежникам провинцию Идлиб может вызвать очередную волну беженцев, что даст Эрдогану "потенциальное, пусть и неблаговидное преимущество" для получения помощи от Запада, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Якоб Киркегард.

В условиях возрастающего конфликта между Трампом и Турцией, который привел к санкциям США в отношении союзника по НАТО, Меркель "не заинтересована в том, чтобы из-за Вашингтона Эрдоган перешел в лагерь Москвы". "Она не заинтересована в том, чтобы Путин оторвал Турцию от НАТО", - сказал аналитик.