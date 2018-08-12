Вашингтон променял Турцию на террористов - Эрдоган

12 августа 2018, 21:31

Глава государства также отметил неприемлемость попыток Вашингтона вмешиваться в деятельность судебной системы Турции.

Эрдоган говорит США "прощай"
Эрдоган говорит США "прощай" / @HaberturkTV

Турция говорит "прощай" тому, кто жертвует стратегическим партнерством и союзничеством ради связей с террористической организацией.

"Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в нее нашу страну, повернувшись к новым рынкам, сотрудничества в рамках новых объединений и новых союзов. Мы не сдадимся. Вы наступаете на нас с помощью долларов, мы же будем искать другие пути осуществления наших задач", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Трабзон, передает Anadolu..

Эрдоган заявил, что против Турции проводится целая операция, призванная "покорить Турцию во всех сферах, от финансов до политики".

Президент отметил неприемлемость попыток Вашингтона давить на Турцию и вмешиваться в ее судебную систему; имеется в виду дело американского пастора Брансона, которого арестовали турецкие правоохранители за участие в попытке переворота и организации FETÖ, которую в Турции считают террористической.

"США пытаются пожертвовать 81-миллионной Турцией ради связанного с террористической организацией пастора. Не обижайтесь, но будучи правовым государством, делаем то, что положено делать", - подчеркнул президент Турции.

Читайте такжеИз-за конфликта с США Эрдоган призвал граждан Турции продать доллары и евроНакануне Эрдоган призвал сограждан продать имеющуюся иностранную валюту, чтобы поддержать лиру, которая в последнее время демонстрирует рекордное падение.

Ранее США повысили пошлины на турецкие сталь и алюминий.

"В отношении Турции я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время как их валюта, турецкая лира, стремительно падает по отношению к нашему очень крепкому доллару! - написал Трамп в Twitter. - Пошлины на алюминий составят 20% и 50% - на сталь. Наши отношения с Турцией сейчас нехорошие".

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