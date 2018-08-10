Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру

Трамп усилил конфликт между Турцией и США / Reuters

Президент США Дональд Трамп приказал увеличить в два раза пошлины на алюминий и сталь из Турции.

«В отношении Турции я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время как их валюта, турецкая лира, стремительно падает по отношению к нашему очень крепкому доллару! - написал Трамп. - Пошлины на алюминий составят 20% и 50% — на сталь. Наши отношения с Турцией сейчас нехорошие», - написал гарант в Twitter.

Как сообщает Reuters, турецкая лира накануне демонстрировала снижение по отношению к американскому доллару, а после заявления Трампа сразу обрушилась на 18%. Аналогичную тенденцию к падению продемонстрировала в Турции и европейская валюта.

Напомним, после заключения под стражу сотрудников американской дипмиссии, в том числе пастора Эндрю Брансона, которого по мнению США безосновательно обвиняют в шпионаже, Вашингтон объявил о санкциях против министров юстиции и внутренних дел Турции. В ответ Анкара заморозила активы американских министров на территории страны.