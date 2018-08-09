Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве

9 августа 2018, 12:54

Вслед за первым, относительно мягким этапом, может последовать жесточайший второй.

Путин и Трамп
Личные отношения Трампа и Путина не влияют на американскую политику в отношении Кремля. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции против России.

Поводом для санкций послужило отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как отмечает американская пресса, Трамп, пытавшийся устроить разрядку отношений с Москвой, по-видимому, имел мало выбора в этом вопросе. Согласно закону, он вынужден был действовать, как только администрация определила ответственность России за применение химического или биологического оружия. Новый виток санкций вновь подчеркнул разницу между примирительной позицией Трампа и жесткой позицией Конгресса и самой администрации по отношению к России.

Американский закон о ликвидации и борьбе с химическим оружием и биологическим оружием 1991 года "требует, чтобы президент принял решение в отношении того, использовала ли страна химическое или биологическое оружие в нарушение международного права или использовала смертельное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан". После того, как это решение будет принято, санкции будут введены – их может отменить только президент, и только с мотивировкой, что в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов отказаться от санкций.

Читайте такжеПутин боится только одного — западные СМИНо подобного маневра у Трампа, судя по всему, уже нет. Во-первых, американский истеблишмент и без того подозрительно смотрит на отношения своего президента с российским. Во-вторых, отказ от таких санкций не будет укладываться в логику предыдущих действий Белого дома, а именно – недавнего выдворения 60 россиян, в том числе 12 человек, которых подозревали как сотрудников разведки РФ, и закрытия российского консульства в Сиэтле.

ПЕРВЫЙ ЭТАП САНКЦИЙ

Согласно первому этапу санкций, он будет включать в себя запрет на поставку товаров двойного назначения (то есть тех, которые можно использовать как в мирных, так и в военных целях). Большинство таких технологий уже под запретом, но часть из них разрешена в своем конкретном случае.

По заверениям американского чиновника, давшего комментарий The Washington Post, почти все запросы на экспорт, включая электронику и газотурбинные двигатели, интегральные схемы и испытательное и калибровочное оборудование будут запрещены. Американские экспортеры могут попытаться доказать своим властям, что товар будет использоваться в законных целях, но это препятствие труднопреодолимое.

Кроме того, под запрет поставок в Россию попадут все сферы машиностроения и техники. Под удар может попасть Международная космическая станция, поскольку Белый дом запретит поставку необходимого для него оборудования.

Питер Харрелл, ответственный за санкции чиновник в администрации Обамы, заявил, что "сегодняшний шаг - это важный, но умеренный набор санкций". По его словам, дальнейшие санкции, которые могут наступить спустя три месяца, "могут быть одними из самых серьезных, но могут также быть довольно скромными, в зависимости от того, куда администрация Трампа захочет пойти".

Бывший посол США в России Майкл Макфолл считает, что "новые раунды санкций подчеркивают, что администрация Трампа придерживается одной политики в отношении России, а сам Трамп имеет свою личную политику. Лично я поддерживаю первую, а не последнюю".

Читайте такжеКак американские санкции взращивают авторитаризм - The AtlanticВ то же время известный ученый Джон Глейзер из Института Катона считает, что мало что свидетельствует об эффективности санкций.

"Санкции являются очень слабым инструментом принудительной дипломатии и имеют плохой послужной список с точки зрения фактического изменения политики в государстве-объекте санкций", – отмечает Глейзер.

Одним из немногих широко признанных успехов санкций США усилий стало согласие Ирана на ядерную сделку 2015 года, отмечает The New York Times, однако сам Трамп разорвал это соглашение в мае, сделав шаг, который, по мнению критиков, подрывает сдерживающие последствия любых будущих санкций.

Новые санкции США против России, как ожидается, вступят в силу 22 августа или около этой даты - когда закон будет опубликован в Федеральном реестре.

ВТОРОЙ ЭТАП САНКЦИЙ

Стоит отметить, что первый этап санкций является достаточно щадящим, однако к ним привязан ультиматум, который выполнить будет крайне непросто: Россия должна будет в течение трех месяцев предоставить гарантии неприменение химического и биологического оружия, а также согласиться на допуск международных инспекторов на те объекты, которые, по мнению американцев, использовались при подготовке и проведении операции против Скрипалей.

Данный вопрос для США принципиален: по мнению американских законодателей, Россия виновна в нарушении американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием. От реакции на это требование для России будет зависеть очень многое: согласиться на допуск американских экспертов – означает признание силы и влияния США на сам Кремль. Отказ же может привести к значительно более тяжелым последствиям. Если у Путина решат ответить отказом, США введут второй пакет санкций, который для Кремля выглядит еще более устрашающим. Он предусматривает:

  • приостановку дипломатических отношений между странами;
  • запрет на полеты в США российских авиакомпаний;
  • новые, на этот раз действительно болезненные торговые ограничения;
  • отмена американской поддержки международных займов и банковских кредитов США;
  • они ставят под угрозу нефтяной бизнес РФ: от совместной с иностранными инвесторами добычи нефти до реализации "Северного потока-2"

Эксперты уже отмечают, что примерно по схожей процедуре выдвигался ультиматум Ирану перед тем, как Обама ввел против него свои "калечащие" санкции. Экспортные запреты будут применяться ко всем государственным или государственным предприятиям в России, что, по словам представителя Госдепартамента, может охватывать 70 процентов российской экономики и 40 процентов рабочей силы. По сути, речь идет о почти полном эмбарго на торговлю с Россией.

РЕАКЦИЯ РОССИИ

Первым отреагировал финансовый сектор: на фоне сообщений о подготовке Штатами новых санкций против России рубль после начала торгов на Московской бирже в четверг, 9 августа, продолжил падение. Курс доллара превысил 66 рублей, стоимость евро на открытии торгов пробила планку в 77 рублей. Таким образом, рубль продемонстрировал худший результат с начала 2016 года.

Стоимость сырой нефти также упала на 3,2 процента в среду. Акции "Аэрофлота" упали на 9,1 процента, что привело к снижению индекса IMOEX Russia, который упал на 1,1 процента. Кредитные дефолтные свопы подскочили до 154 базисных пунктов, что является самым высоким показателем за год.

Рубль резко отреагировал на известие о новых санкциях

От высокопоставленных чиновников реакции на санкции пока не последовало, однако председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин уже заявил, что Россия может принять решение об ответных мерах, в частности - в сфере уникальных разработок. По его словам, в случае введения ответных мер под запрет на импорт в США могут попасть ракетные двигатели РД-180, которые также являются продукцией двойного назначения, поскольку они используются для вывода на орбиту не только на гражданских, но и на военных спутников.

Дмитрий Мезенцев, председатель комитета экономической политики в верхней палате парламента, заявил, что закон РФ позволяет правительству принимать ответные меры, которые подходят для санкционного ответа. "Российская экономика достаточно велика и достаточно стабильна, что мы не боимся таких шагов", - цитирует политика Bloomberg.

Общую реакцию пока что выразило посольство России в США, назвав санкции "драконовскими".

На высылку 60 дипломатов РФ Москва ответила аналогичным числом высланных дипломатов и распорядилась закрыть консульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России.

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