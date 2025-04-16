4 разрешения в месяц и дедлайн - 2 часа: в Украине ввели новые правила для водителей

Во все сервисные центры МВД доступна регистрация через новую систему Е-записи.

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Новые правила записи в сервисные центры МВД / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Как работает новая электронная система записи в сервисные центры МВД

Какие есть лимиты на количество записей

Способы записи и отмены визита в центры МВД

Нововведение для водителей, желающих воспользоваться услугами сервисного центра МВД, уже заработало. По всей Украине регистрация для получения услуг осуществляется через обновленную электронную систему. Об этом пишет Региональный сервисный центр МВД в г. Киеве.

Основное изменение заключается в том, что водители могут записаться на прием в сервисный центр МВД до 21 дня вперед. Однако с целью обеспечения справедливости введены лимиты на количество записей в месяц. Это позволит большему количеству граждан воспользоваться услугами, не переполняя систему.

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Каждый гражданин может зарегистрироваться в системе не более чем 4 раза в месяц. Для юридических лиц лимит составляет до 4 регистрации в день.

Существуют два основных способа записи: офлайн и онлайн. В случае офлайн-записи система позволяет записаться на прием на тот же день, а при онлайн-записи - на дату, которая не превышает 21 день с момента регистрации. Хотя можно комбинировать оба способа, система все равно ограничивает количество разрешенных регистраций, учитывая профайл пользователя.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Важным изменением является то, что отмененные записи также засчитываются в общее количество разрешений. Если водитель не явился на прием, эти 4 доступных регистрации могут "использоваться". Чтобы избежать этого, водители могут отменить запись, сделав это не позднее чем за 2 часа до запланированного времени. Отмену можно сделать онлайн или через администратора, если есть обстоятельства, которые делают невозможным предоставление услуг.

Кроме этого, есть еще автоотмена. Она происходит только в тех случаях, когда администратор не появился на рабочее место.

Штрафы для водителей в Украине в 2025 году - что нужно знать

В 2025 году в Украине остаются в силе штрафы за самые распространенные нарушения правил дорожного движения, связанные с безопасностью водителей и пассажиров. Так, согласно актуальным нормам, штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 510 грн за каждого пассажира, который не воспользовался средствами безопасности. В случае, если такое нарушение станет причиной аварии, водителю грозит штраф до 8 500 грн, а также возможны исправительные работы или даже ограничение свободы.

Как сообщал Главред, пока что за использование зимних шин в летний период штрафов нет, ведь действующее законодательство прямо этого не запрещает. В то же время изношенный протектор может стать основанием для взыскания до 680 грн штрафа.

Отдельное внимание обращают на автомобили из США, которые часто не соответствуют украинским стандартам. В частности, красные поворотники вместо желтых считаются нарушением технических требований. За это предусмотрен штраф в 340 грн, а в случае повторного выявления - до 1 700 грн, возможно лишение водительских прав или арест на срок до 10 суток.

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Что известно о сервисном центре МВД? Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.

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