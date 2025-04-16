Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

4 разрешения в месяц и дедлайн - 2 часа: в Украине ввели новые правила для водителей

Руслана Заклинская
16 апреля 2025, 14:18
71
Во все сервисные центры МВД доступна регистрация через новую систему Е-записи.
4 разрешения в месяц и дедлайн - 2 часа: в Украине ввели новые правила для водителей
Новые правила записи в сервисные центры МВД / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Как работает новая электронная система записи в сервисные центры МВД
  • Какие есть лимиты на количество записей
  • Способы записи и отмены визита в центры МВД

Нововведение для водителей, желающих воспользоваться услугами сервисного центра МВД, уже заработало. По всей Украине регистрация для получения услуг осуществляется через обновленную электронную систему. Об этом пишет Региональный сервисный центр МВД в г. Киеве.

Основное изменение заключается в том, что водители могут записаться на прием в сервисный центр МВД до 21 дня вперед. Однако с целью обеспечения справедливости введены лимиты на количество записей в месяц. Это позволит большему количеству граждан воспользоваться услугами, не переполняя систему.

видео дня

Каждый гражданин может зарегистрироваться в системе не более чем 4 раза в месяц. Для юридических лиц лимит составляет до 4 регистрации в день.

Существуют два основных способа записи: офлайн и онлайн. В случае офлайн-записи система позволяет записаться на прием на тот же день, а при онлайн-записи - на дату, которая не превышает 21 день с момента регистрации. Хотя можно комбинировать оба способа, система все равно ограничивает количество разрешенных регистраций, учитывая профайл пользователя.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Важным изменением является то, что отмененные записи также засчитываются в общее количество разрешений. Если водитель не явился на прием, эти 4 доступных регистрации могут "использоваться". Чтобы избежать этого, водители могут отменить запись, сделав это не позднее чем за 2 часа до запланированного времени. Отмену можно сделать онлайн или через администратора, если есть обстоятельства, которые делают невозможным предоставление услуг.

Кроме этого, есть еще автоотмена. Она происходит только в тех случаях, когда администратор не появился на рабочее место.

Штрафы для водителей в Украине в 2025 году - что нужно знать

В 2025 году в Украине остаются в силе штрафы за самые распространенные нарушения правил дорожного движения, связанные с безопасностью водителей и пассажиров. Так, согласно актуальным нормам, штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 510 грн за каждого пассажира, который не воспользовался средствами безопасности. В случае, если такое нарушение станет причиной аварии, водителю грозит штраф до 8 500 грн, а также возможны исправительные работы или даже ограничение свободы.

Как сообщал Главред, пока что за использование зимних шин в летний период штрафов нет, ведь действующее законодательство прямо этого не запрещает. В то же время изношенный протектор может стать основанием для взыскания до 680 грн штрафа.

Отдельное внимание обращают на автомобили из США, которые часто не соответствуют украинским стандартам. В частности, красные поворотники вместо желтых считаются нарушением технических требований. За это предусмотрен штраф в 340 грн, а в случае повторного выявления - до 1 700 грн, возможно лишение водительских прав или арест на срок до 10 суток.

Вас также может заинтересовать:

Что известно о сервисном центре МВД?

Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

МВД авто водительские права автомобили
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ, вероятно, начала запускать по Украине Шахеды с отравляющими веществами - СМИ

РФ, вероятно, начала запускать по Украине Шахеды с отравляющими веществами - СМИ

14:40Фронт
Враг штурмует Харьковщину: ВСУ предупредили, что РФ снова хочет захватить Волчанск

Враг штурмует Харьковщину: ВСУ предупредили, что РФ снова хочет захватить Волчанск

14:02Фронт
Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление

Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление

13:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди

Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди

"Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену

"Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 апреля (обновляется)

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

Последние новости

15:40

Работали "по знакомству": БЭБ разоблачило группу фальшивомонетчиков

15:22

Цена упадет до 50 гривен: эксперт сказал, когда существенно подешевеют яйца

15:20

Перемирие подходит к концу: в ISW заявили, что РФ может усилить удары по Украине

14:55

РФ просит США продать ей самолеты Boeing за замороженные активы – СМИ

14:42

Секретное оружие хозяек: как быстро избавиться от плесени в стиральной машинке

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
14:40

РФ, вероятно, начала запускать по Украине Шахеды с отравляющими веществами - СМИ

14:27

Дроны не могут заменить артиллерию: эксперт объяснил главную причину

14:27

В Украине пересчитали пенсии: где получают самые высокие выплаты

14:18

4 разрешения в месяц и дедлайн - 2 часа: в Украине ввели новые правила для водителей

Реклама
14:02

Враг штурмует Харьковщину: ВСУ предупредили, что РФ снова хочет захватить Волчанск

13:58

Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление

13:42

Российским гражданством и не пахнет: предательница Лорак обновила украинский паспорт

13:38

"Куколка": Галкин показал, как Пугачева пустилась в пляс на своем 76-летии

13:32

Что нужно сделать 17 апреля до восхода солнца: традиции в Чистый четверг

13:25

УЕФА запретил минуту молчания: как Румыния поддержала Украину на полеВидео

13:24

План "9 мая": Гетьман рассказал о новом наступлении РФ и угрозе для Сумщины

13:00

Украинцам озвучили тарифы на газ и свет: сколько придется платить с 1 мая

12:53

Хуже, чем в Сумах: в Литве предупредили о возможном обстреле Украины на Пасху

12:41

Впервые с февраля: в Украине подешевел популярный продукт

12:33

"Подземелье для пыток": мужчина обнаружил жуткую находку под своим домом

Реклама
12:26

Цены в аптеках выросли, хотя должны были упасть: эксперт объяснил, кто выиграл

12:11

Как быстро избавиться от пятен от дезодоранта - 3 удивительных способа

11:49

Доллар продолжает лететь вниз: сколько стоит валюта в обменниках и банках

11:49

Китайский гороскоп на завтра 17 апреля: Драконам - долги, Обезьянам - обиды

11:40

"Россия будет расширяться": есть ли риск вторжения РФ в страны БалтииВидео

11:17

Военное положение и мобилизацию в Украине официально продлили: названы даты

11:12

Трамп уменьшил "аппетиты": СМИ узнали, когда подпишут сделку о полезных ископаемых

11:07

Рубио и Уиткофф обсудят Украину во Франции – Politico

11:04

Лавров заявил, что РФ хочет захватить новые территории, включая страны НАТО - ISW

10:45

Два продукта станут дешевле: эксперт сказал, что будет с ценами после Пасхи

10:40

Наталья Могилевская показала младшую дочь впервые за долгое время - детали

10:38

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 апреля (обновляется)

10:35

Трескаются, гниют и опадают: как нельзя поливать томаты

10:34

Запускали ракеты по Сумам: дроны атаковали расположение 112-й бригады в РФ - СМИВидео

10:03

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

09:53

Гороскоп на завтра 17 апреля: Тельцам - прибыль, Близнецам - много радости

09:50

КНДР поставила армии Путина от 4 до 6 млн артиллерийских снарядов - Reuters

09:49

Цены пошли вверх перед Пасхой: в Украине дорожает популярный продукт

09:36

Актер-путинист "Сватов" превратился в старого деда

09:29

"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

Реклама
09:28

Путинист Иосиф Пригожин пошел против властей РФ - что произошло

09:18

Шестое чувство: 4 знака зодиака, которые имеют блестящую интуицию

09:00

Украинка из Дрогобыча стала "Мисс США-2025": как выглядит красоткаВидео

08:47

Армия РФ сбросила на Херсон 4 КАБа и накрыла артиллерией: что известноВидео

08:36

Евро или доллар: в какой валюте лучше хранить сбережения в 2025 году

08:25

Карта Deep State онлайн за 16 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как администрация Трампа поставлена в неловкое положение от интервью Зеленскогомнение

07:56

ВСУ восстановили позиции под Покровском, но ситуация напряженная – DeepState

07:45

"Говорит, что я аутист": Виктор Павлик рассказал о ссорах с женой

07:10

Где молоток: только люди с "орлиным зрением" смогут угадать за 5 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять