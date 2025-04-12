Что означает дорожный знак похожий на ветку камыша: водители будут удивлены

Вы узнаете:
- Что означает необычный дорожный знак
- Где его устанавливают
На дорогах во всем мире можно встретить множество дорожных знаков. В то же время, некоторые из них могут запутать даже опытных водителей.
Главред решил разобраться, о чем информирует дорожный знак похожий на ветку камыша.
Где устанавливают дорожный знак с синим фоном и веткой, которая напоминает камыш
Как пишет Autokult, данный дорожный знак устанавливают на многих горных дорогах, в частности в Испании, Португалии и Чехии.
На самом деле на прямоугольном голубом фоне обозначено направление главной дороги, по которой едет водитель, тонкая нить ответвления расширяется, это не место остановки, а спасительное пространство.
В частности, этот знак обозначает полосу экстренной остановки, которая спасает людей, когда у транспортного средства, едущего с горы, отказывают тормоза. Чаще всего такую полосу обозначают несколькими знаками с табличками с указанием расстояния.
Выезд обозначен красно-белой шахматной доской. Яркий цвет призван указать водителям, что это не обычная полоса. После проезда красно-белого участка водитель наткнется на полосу гравия или песка.
Это решение используется на длинных спусках, в основном для грузовиков и автобусов. Полоса экстренной остановки предназначена для того, чтобы водитель транспортного средства, у которого отказала тормозная система, снизил скорость. В оптимальных условиях гравийная полоса позволит транспортному средству полностью остановиться и избежать аварии с трагическими последствиями.
Дорожный знак в Украине
Стоит добавить, что в Украине есть похожий дорожный знак. Он имеет порядковый номер 5.28 и несет такую же информацию для водителей.
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Что такое дорожный знак?
Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.
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