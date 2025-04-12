Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Что означает дорожный знак похожий на ветку камыша: водители будут удивлены

Мария Николишин
12 апреля 2025, 13:30
32
Данный дорожный знак является очень популярным в некоторых странах.
Что означает дорожный знак похожий на ветку камыша: водители будут удивлены
Дорожный знак 5.28 в Украине / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, pixabay

Вы узнаете:

  • Что означает необычный дорожный знак
  • Где его устанавливают

На дорогах во всем мире можно встретить множество дорожных знаков. В то же время, некоторые из них могут запутать даже опытных водителей.

Главред решил разобраться, о чем информирует дорожный знак похожий на ветку камыша.

видео дня

Где устанавливают дорожный знак с синим фоном и веткой, которая напоминает камыш

Как пишет Autokult, данный дорожный знак устанавливают на многих горных дорогах, в частности в Испании, Португалии и Чехии.

На самом деле на прямоугольном голубом фоне обозначено направление главной дороги, по которой едет водитель, тонкая нить ответвления расширяется, это не место остановки, а спасительное пространство.

В частности, этот знак обозначает полосу экстренной остановки, которая спасает людей, когда у транспортного средства, едущего с горы, отказывают тормоза. Чаще всего такую полосу обозначают несколькими знаками с табличками с указанием расстояния.

Выезд обозначен красно-белой шахматной доской. Яркий цвет призван указать водителям, что это не обычная полоса. После проезда красно-белого участка водитель наткнется на полосу гравия или песка.

Это решение используется на длинных спусках, в основном для грузовиков и автобусов. Полоса экстренной остановки предназначена для того, чтобы водитель транспортного средства, у которого отказала тормозная система, снизил скорость. В оптимальных условиях гравийная полоса позволит транспортному средству полностью остановиться и избежать аварии с трагическими последствиями.

Дорожный знак в Украине

Стоит добавить, что в Украине есть похожий дорожный знак. Он имеет порядковый номер 5.28 и несет такую же информацию для водителей.

Что означает дорожный знак похожий на ветку камыша: водители будут удивлены
Дорожный знак 5.28 / фото: vodiy.ua

Читайте также:

Что такое дорожный знак?

Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто правила дорожного движения автомобили дорожные знаки
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ему было всего 26: на F-16 во время выполнения боевого задания погиб герой

Ему было всего 26: на F-16 во время выполнения боевого задания погиб герой

14:27Украина
Танки, БТР, десятки солдат в золу: ВСУ "стеной" дронов разгромили РФ на Донбассе

Танки, БТР, десятки солдат в золу: ВСУ "стеной" дронов разгромили РФ на Донбассе

14:07Война
"Трамп является самым лучшим шансом на мир в Украине": Дуда сделал заявление о конце войны

"Трамп является самым лучшим шансом на мир в Украине": Дуда сделал заявление о конце войны

13:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

Слизни убегут сами: садовница раскрыла бабушкин хитрый метод защиты растений

Слизни убегут сами: садовница раскрыла бабушкин хитрый метод защиты растений

Последние новости

14:27

Ему было всего 26: на F-16 во время выполнения боевого задания погиб герой

14:18

В Украине неожиданно подешевел популярный продукт: какая цена теперь

14:11

Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица УкраиныВидео

14:07

Танки, БТР, десятки солдат в золу: ВСУ "стеной" дронов разгромили РФ на Донбассе

13:58

"Трамп является самым лучшим шансом на мир в Украине": Дуда сделал заявление о конце войны

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
13:41

Шикарная закуска всего из 4 яиц: бомба рецепт на Пасху 2025

13:33

"Стремно идти к врачу": Цимбалюк назвал свой диагноз

13:30

Что означает дорожный знак похожий на ветку камыша: водители будут удивлены

13:13

Как избавиться от горечи зеленого лука: неожиданный лайфхак исправит вкус блюда

Реклама
12:59

Пересекли черту в 100 грн за десяток: цены на популярный продукт бьют рекорды

12:47

"Хотят уничтожить": названы места в Украине, которые РФ будет бомбить

12:43

РФ готовит новое полномасштабное наступление: генерал сказал, что стоит делать Украине

12:35

Король Чарльз проговорился, сколько ему осталось жить

12:30

Подготовка началась: оккупанты хотят возобновить штурмы на важном направлении

12:24

Надвигается жара: синоптик назвала дату очень резкого потепления в Украине

12:21

Друзья и враги в саду: что нельзя сажать рядом с вишней и какое соседство любит сливаВидео

12:05

Шумная компания не по душе: ТОП-3 знака зодиака, которые счастливы в одиночестве

11:41

Хотят взять под контроль украинский газопровод: названы новые требования США

11:14

Какое простое действие надо сделать, чтобы крысы и мыши не попали в дом: эксперт объяснил

10:45

Пенсии в Украине выросли почти на 10%: сколько будут платить в апреле

Реклама
10:25

Штрафы до 800 000 гривен и переход на наличные. Чего ждать украинцам от налогов на продажу на OLX

10:07

Есть разрушения и раненые в 5 областях: какие последствия ночного удара дроновФото

09:48

Прорыв РФ в Сумской области: известно, есть ли у оккупантов шансы на успех

09:45

Роскошный сад гарантирован: названы лучшие растения для посадки вдоль дорожек

08:55

"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог опроверг свое скандальное заявление

08:50

Не пойдет на компромисс: в ISW сказали, какие территории Путин хочет "присвоить"

08:10

Как Китай может "сделать" Трампамнение

07:44

РФ ночью ударила по Киеву: разрушен дом, в двух районах вспыхнули пожарыФото

07:10

Где 3 различия между детьми: лишь единицы найдут их за 21 секунду

06:20

На магазинную больше не посмотрите: простой рецепт домашней французской горчицы

06:10

Как готовится сделка РФ-СШАмнение

05:50

Супертест на IQ: найдите четыре яблока в листве за 5 секунд

05:20

Что такое "катма": лишь единицы знают правильное значение словаВидео

04:30

Можно ли святить только верхушки куличей: ответ священника

03:56

Лазарева суббота 2025: что категорически нельзя делать 12 апреля

03:33

Гороскоп на завтра 13 апреля: Козерогам - прибыль, Рыбам - приятные новости

02:37

РФ нацелилась на три области Украины: тревожный прогноз генерала ВСУ

02:36

Лунный календарь на 12 апреля: что может добавить проблем в этот день

02:18

Что можно сделать из старого дивана: самые практичные советы

01:38

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

Реклама
00:48

Садоводов призвали посыпать газоны сахаром: эффект впечатляет

00:32

У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

11 апреля, пятница
23:55

"Самое быстрое завершение войны": у Трампа хотят отдать Путину много украинских земель

23:43

Даже почва не понадобится: как вырастить "бесконечный" лук из остатковВидео

23:26

В 6 раз выше, чем в прошлом году: украинцам накрутили цены на популярный овощ

22:38

Сильные метели и настоящие сугробы: в двух областях будет бушевать шторм

21:58

Вкладка в бутылке масла имеет секретное назначение: Сеть взбудоражило открытиеВидео

21:51

Анна Кошмал показала дочку: как выглядит малышка

21:38

Вымогательство чистой воды: СМИ узнали детали новой сделки США и Украины

21:03

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять