В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США

9 августа 2018, 12:16

В Совете Федерации уточнили, что на ответные санкции нужна «политическая воля» президента РФ.

Кремль, санкции, Россия
Чем Кремль грозит ответить на санкции США.

России «есть чем ответить» на новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали «драконовскими», а в самих США – «адскими»), заявил глава комитета Совфеда РФ по бюджету Сергей Рябухин.

По его словам, если дело дойдет до ответных мер, то под ограничения со стороны России могут попасть поставки в США ракетных двигателей РД-180, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Нам есть чем ответить, если президент примет такое решение и будет политическая воля. Ответные меры могут затронуть такие чувствительные сферы, как уникальные разработки», — заявил Рябухин.

Читайте такжеНовые санкции США ставят под угрозу «Северный поток-2» и нефтяной бизнес РоссииПри этом сенатор напомнил, что двигатели РД-180 относят к продукции двойного назначения, так как их используют как на гражданских, так и военных спутниках.

Ранее сообщалось о том, что в Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против России.

Недавно спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.

Кроме того, в США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Как известно, глава комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Эд Ройс обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести санкции против РФ из-за дела об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Новость в спецтеме: "Адские" санкции США против России
Россия санкции США антироссийские санкции Совфед РФ
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