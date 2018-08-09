В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США

Чем Кремль грозит ответить на санкции США.

России «есть чем ответить» на новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали «драконовскими», а в самих США – «адскими»), заявил глава комитета Совфеда РФ по бюджету Сергей Рябухин.

По его словам, если дело дойдет до ответных мер, то под ограничения со стороны России могут попасть поставки в США ракетных двигателей РД-180, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Нам есть чем ответить, если президент примет такое решение и будет политическая воля. Ответные меры могут затронуть такие чувствительные сферы, как уникальные разработки», — заявил Рябухин.

Читайте такжеНовые санкции США ставят под угрозу «Северный поток-2» и нефтяной бизнес РоссииПри этом сенатор напомнил, что двигатели РД-180 относят к продукции двойного назначения, так как их используют как на гражданских, так и военных спутниках.

Ранее сообщалось о том, что в Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против России.

Недавно спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.

Кроме того, в США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Как известно, глава комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Эд Ройс обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести санкции против РФ из-за дела об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.