Как очистить сильно пригоревшее дно кастрюли: простой, но очень хороший способ

Если вы не знаете, можно ли отмыть кастрюлю от гари, можете попробовать хороший способ, где понадобится всего лишь горчичный порошок.

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Что хорошо растворяет нагар в кастрюле и как быстро ее отчистить / Скриншот YouTube

Что вы узнаете из материала:

Как легко отчистить пригоревшую кастрюлю

Как отчистить кастрюлю внутри при помощи горчичного порошка

Хозяйки знают, что кастрюля очень быстро пригорает и потом ее сложно отмыть. Поэтому возникает вопрос, чем отмыть пригоревшую кашу в кастрюле или другую пищу, которая сгорела и никак не отмывается. Мы расскажем об одном из хороших способов.

Автор YouTube-канала Домоводство рецепты показала, какой простой компонент поможет отмыть пригоревшую кастрюлю.

Как очистить сильно пригоревшую кастрюлю

Понадобится горчичный порошок

Для начала нужно приобрести горчичный порошок. Его можно купить в продуктовых магазинах и Интернете. Именно горчичный порошок и понадобится для очистки кастрюли.

Разогреваем горчичный порошок в кастрюле

Нужно взять кастрюлю, в которой пригорела пища, и насыпать на нагар горчичный порошок. Далее нужно налить немного воды, чтобы прикрыть пригар. После этого ставим кастрюлю на огонь и кипятим, помешивая ложкой.

Чистим кастрюлю

После того как кастрюля разогрелась, оставляем ее остывать. Когда уже остыла, силиконовой лопаткой убираем горчицу.

В итоге нагар должен полностью отчиститься.

Что нельзя готовить в кастрюле из нержавеющей стали яйца – омлеты и различные виды яичниц прилипают к поверхности стальной посуды, особенно, если та была неправильно разогрета и недостаточно смазана жиром. Чтобы приготовить блюдо из яиц, следует использовать утварь с антипригарным покрытием;

молочные каши – в кастрюле с тонким дном молоко часто пригорает. Манную, овсяную и рисовую кашу необходимо постоянно помешивать во время готовки, чтобы крупа не прилипала к дну;

суповая заправка – традиционная поджарка из лука с морковью быстро пригорает, если готовится с добавлением муки;

рыба – нежное филе часто прилипает к дну и разваливается при переворачивании. Чтобы избежать этого, используйте нержавеющую посуду с антипригарным покрытием.

карамель – смесь сливок и сахара мгновенно чернеет, если варится на сильном огне.

Смотрите видео, как отмыть кастрюлю от сильного нагара внутри:

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