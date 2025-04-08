Как очистить сильно пригоревшее дно кастрюли: простой, но очень хороший способ

Что вы узнаете из материала:
- Как легко отчистить пригоревшую кастрюлю
- Как отчистить кастрюлю внутри при помощи горчичного порошка
Хозяйки знают, что кастрюля очень быстро пригорает и потом ее сложно отмыть. Поэтому возникает вопрос, чем отмыть пригоревшую кашу в кастрюле или другую пищу, которая сгорела и никак не отмывается. Мы расскажем об одном из хороших способов.
Автор YouTube-канала Домоводство рецепты показала, какой простой компонент поможет отмыть пригоревшую кастрюлю.
Как очистить сильно пригоревшую кастрюлю
Понадобится горчичный порошок
Для начала нужно приобрести горчичный порошок. Его можно купить в продуктовых магазинах и Интернете. Именно горчичный порошок и понадобится для очистки кастрюли.
Разогреваем горчичный порошок в кастрюле
Нужно взять кастрюлю, в которой пригорела пища, и насыпать на нагар горчичный порошок. Далее нужно налить немного воды, чтобы прикрыть пригар. После этого ставим кастрюлю на огонь и кипятим, помешивая ложкой.
Чистим кастрюлю
После того как кастрюля разогрелась, оставляем ее остывать. Когда уже остыла, силиконовой лопаткой убираем горчицу.
В итоге нагар должен полностью отчиститься.
Что нельзя готовить в кастрюле из нержавеющей стали
- яйца – омлеты и различные виды яичниц прилипают к поверхности стальной посуды, особенно, если та была неправильно разогрета и недостаточно смазана жиром. Чтобы приготовить блюдо из яиц, следует использовать утварь с антипригарным покрытием;
- молочные каши – в кастрюле с тонким дном молоко часто пригорает. Манную, овсяную и рисовую кашу необходимо постоянно помешивать во время готовки, чтобы крупа не прилипала к дну;
- суповая заправка – традиционная поджарка из лука с морковью быстро пригорает, если готовится с добавлением муки;
- рыба – нежное филе часто прилипает к дну и разваливается при переворачивании. Чтобы избежать этого, используйте нержавеющую посуду с антипригарным покрытием.
- карамель – смесь сливок и сахара мгновенно чернеет, если варится на сильном огне.
Смотрите видео, как отмыть кастрюлю от сильного нагара внутри:
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