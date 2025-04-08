Угроза войны США с Китаем: прогноз ответа Пекина Вашингтону

Важные заявления Розумного:
- Вряд ли военный ответ будет для Китая наиболее уместным
- Войной Китай не добьется расширения спроса на свои товары
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вопрос о том, каким может быть ответ Китая на новые торговые пошлины США.
"Может ли в такой ситуации произойти столкновение США и Китая? Экономисты отмечают, что Трамп не просто охлаждает мировую экономику и осуществляет ее аварийное торможение, а делает это секторально и больно бьет по товаропроизводителям, а не по производителям услуг. А экономический потенциал Китая развился в основном за счет товарного производства", - подчеркнул он в комментарии Главреду.
Эксперт говорит о том, что если по этой составляющей китайской мощи будет нанесен сильный удар, то вряд ли военный ответ будет для Китая наиболее уместным.
"Скорее наоборот, потому что война – это большие расходы. Войной Китай не добьется расширения спроса на свои товары, а, наоборот, спрос уменьшится, поскольку тогда мировая экономика будет тратиться на военные нужды, а это явно не то, что продает Китай на сегодняшний день", - не исключает он.
Собеседник не исключил, что агрессивная реакция в виде военной активности возможна лишь как рефлекс, но это явно не рациональная реакция.
"И я не думаю, что Китай будет действовать таким образом. Скорее всего, он воспользуется политическими, идеологическими и культурными возможностями, которые дает самоизоляция Америки в нынешней ситуации, а на экономические проблемы, которые создает ему Трамп, будет отвечать, отчасти зеркально – давлением на американскую экономику, имея большие вложения в государственный долг США. И, конечно, Китай будет пытаться компенсировать это какими-то другими бонусами, которые данная ситуация ему несет. Но это не повод для того, чтобы воевать против Соединенных Штатов", - добавил Розумный.
Тарифная война США – главные новости по теме:
Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп сделал заявление о введении торговых пошлин в отношении более 180 стран. Базовая пошлина на импорт всех товаров в США – 10%. Максимальная – до 40-50%. В отношении Украины применена стандартная пошлина в 10%.
Напомним, ранее сообщалось о том, что США не применили тарифы против России, КНДР, Беларуси и Ирана. В Белом доме объяснили, что Штаты не торгуют с этими странами.
Ранее сообщалось о том, что решение Трампа о пошлинах – провокация глобальной торговой войны, сказал Главреду политолог Петр Олещук. По его мнению, Трамп уничтожает единство Запада, что приведет к смене геополитического порядка. Следующий президент Штатов уже не сможет исправить ситуацию.
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Кто такой Максим Розумный
Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.
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