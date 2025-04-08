Угроза войны США с Китаем: прогноз ответа Пекина Вашингтону

Максим Розумный прокомментировал вопрос о том, каким может быть ответ Китая на новые торговые пошлины США.

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Маким Розумный прокомментировал ситуацию с новыми тарифами / коллаж Главред, фото УНИАН

Важные заявления Розумного:

Вряд ли военный ответ будет для Китая наиболее уместным

Войной Китай не добьется расширения спроса на свои товары

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вопрос о том, каким может быть ответ Китая на новые торговые пошлины США.

"Может ли в такой ситуации произойти столкновение США и Китая? Экономисты отмечают, что Трамп не просто охлаждает мировую экономику и осуществляет ее аварийное торможение, а делает это секторально и больно бьет по товаропроизводителям, а не по производителям услуг. А экономический потенциал Китая развился в основном за счет товарного производства", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт говорит о том, что если по этой составляющей китайской мощи будет нанесен сильный удар, то вряд ли военный ответ будет для Китая наиболее уместным.

"Скорее наоборот, потому что война – это большие расходы. Войной Китай не добьется расширения спроса на свои товары, а, наоборот, спрос уменьшится, поскольку тогда мировая экономика будет тратиться на военные нужды, а это явно не то, что продает Китай на сегодняшний день", - не исключает он.

Собеседник не исключил, что агрессивная реакция в виде военной активности возможна лишь как рефлекс, но это явно не рациональная реакция.

"И я не думаю, что Китай будет действовать таким образом. Скорее всего, он воспользуется политическими, идеологическими и культурными возможностями, которые дает самоизоляция Америки в нынешней ситуации, а на экономические проблемы, которые создает ему Трамп, будет отвечать, отчасти зеркально – давлением на американскую экономику, имея большие вложения в государственный долг США. И, конечно, Китай будет пытаться компенсировать это какими-то другими бонусами, которые данная ситуация ему несет. Но это не повод для того, чтобы воевать против Соединенных Штатов", - добавил Розумный.

Тарифная война США – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп сделал заявление о введении торговых пошлин в отношении более 180 стран. Базовая пошлина на импорт всех товаров в США – 10%. Максимальная – до 40-50%. В отношении Украины применена стандартная пошлина в 10%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США не применили тарифы против России, КНДР, Беларуси и Ирана. В Белом доме объяснили, что Штаты не торгуют с этими странами.

Ранее сообщалось о том, что решение Трампа о пошлинах – провокация глобальной торговой войны, сказал Главреду политолог Петр Олещук. По его мнению, Трамп уничтожает единство Запада, что приведет к смене геополитического порядка. Следующий президент Штатов уже не сможет исправить ситуацию.

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Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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