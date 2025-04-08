РФ атаковала Днепропетровщину: вспыхнул пожар, повреждена инфраструктура и дома

Оккупанты применили против Украины ракету и 46 ударных БпЛА типа Shahed.

https://glavred.info/war/rf-atakovala-dnepropetrovshchinu-vspyhnul-pozhar-povrezhdena-infrastruktura-i-doma-10654013.html Ссылка скопирована

Днепропетровская область пострадала из-за атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вы узнаете:

Какие последствия атаки РФ были зафиксированы

Сколько вражеских дронов было сбито

В ночь на 8 апреля российские оккупанты атаковали дронами и из тяжелой артиллерии мирные населенные пункты Днепропетровской области. В результате была повреждена инфраструктура, жилые многоэтажки, предприятие и частные дома.

Как сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Лысак, ночью враг атаковал при помощи БпЛА Самаровский район. Повреждена инфраструктура. Произошло возгорание. Пожар спасатели потушили. Повреждены 6 многоквартирных домов и магазин.

видео дня

Спасатели потушили пожар / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По Никопольщине захватчики били беспилотниками и тяжелой артиллерией – целились по Никополю, Марганецкой и Покровской общинам.

В результате атаки повреждены админздания, промышленное предприятие, частный дом и автобус.

На Днепроптрвщине есть разрушения в результате атаки / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Синельниковском районе из-за российских обстрелов побиты 2 частных дома и хозяйственная постройка.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Над Днепопетровской областью были уничтожены 8 дронов.

Что говорят в Воздушных силах

С вечера 7 апреля россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 46-ю ударными БпЛА типа Shahed. Также враг применил беспилотники-имитаторы различных типов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, 40 дронов не долетели до цели.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 9 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке и севере страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Дроны Шахед - что о них известно / Инфографика: Главред

Оккупанты атаковали ракетой из района российского города Курск, а дроны запускали из района российского Приморского-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты различных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Украинские защитники сбили 53 воздушные цели.

В ночь на 5 апреля российские оккупанты ночью запустили по Украине 92 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 51 вражеский дрон. Еще 31 беспилотник-имитатор - не достиг целей (были локально потеряны, без негативных последствий).

2 апреля Россия осуществила новую массированную атаку, выпустив 74 дрона по Украине. Основной целью стал Харьков, на который было направлено не менее 14 ударных беспилотников.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред