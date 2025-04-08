Все решит один нюанс: как изменится цена на курятину в Украине

Цены на курятину начинают расти, если значительное количество продукции идет на экспорт, а альтернативы на внутреннем рынке нет, отметил эксперт.

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От чего напрямую будет зависеть цена на курятину / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Марчук:

Крупные производители курятины ориентированы на внешние рынки

Цена на курятину будет зависеть от цен на зерновую группу

Цены на курятину в Украине могут меняться в зависимости от ситуации на экспортных рынках и внутреннего предложения. Об этом во время чата на Главреде рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. отвечая на вопрос о том, как колеблется цена на курятину в течение года и в какие месяцы она становится пиковой.

По его словам, цена на курятину в Украине во многом зависит от внешних рынков.

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"Если курятина идет на экспорт, и есть достаточное предложение внутри страны, то цены стабильны. Если экспорт происходит, а достаточного предложения нет, соответственно, цены начинают расти", - отметил он.

Марчук также отметил, что ориентированность крупных предприятий на внешние рынки позволяет небольшим хозяйствам наращивать поголовье и увеличивать свою нишу на внутреннем рынке.

"Поэтому цена на продукцию птицеводства напрямую будет зависеть от цен на зерновую группу", - резюмировал Денис Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине наблюдается нехватка качественных груш, пригодных для длительного хранения, что повлекло рост цен до 160 гривен за килограмм. Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что украинским производителям стоит переосмыслить методы выращивания, хранения и селекции фруктов.

В то же время заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что в 2025 году наибольшее подорожание среди мясной продукции может коснуться говядины. По его словам, этот вид мяса всегда оставался самым дорогим и считался премиальным в Украине.

Также в марте зафиксирован рекордный рост стоимости подсолнечного масла - средняя цена достигла 77,5 гривен за бутылку. По словам руководительницы аналитического отдела УКАБ Светланы Литвин это означает, что в течение года цена на масло выросла на 38%.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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