"Хороших новостей нет": ВСУ, скорее всего, выйдут из одного города на Донбассе

Оккупанты так и не подобрались к Константиновке, что и было целью врага.

https://glavred.info/front/horoshih-novostey-net-vsu-skoree-vsego-vyydut-iz-odnogo-goroda-na-donbasse-10653983.html Ссылка скопирована

ВСУ, скорее всего выйдут из Торецка / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Кратко:

Оборона Торецка продолжается 9 месяцев

Силы ВСУ в городе на исходе

Украинские военные поломали планы врага

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что Силам обороны Украины, вероятно, придется выйти из Торецка Донецкой области. Бои в городе продолжаются 9 месяцев, и враг заплатил безумную цену за продвижение на 8-9 км в глубину.

"Из Торецка, к сожалению, хороших новостей нет. И, похоже, что уже не будет", - написал он в Telegram.

видео дня

По его словам, планы ВСУ РФ рушились не один раз. Оккупанты так и не подобрались к Константиновке, что и было целью.

"Но у всего есть предел. Сейчас к нему медленно подходят возможности нашего торецкого гарнизона. Торецк, скорее всего, будет потерян. Вопрос только в том, в какой мере мы сможем сохранить потенциал для обороны в дальнейшем", - ообщил обозреватель.

Он уточнил, что география местности способствует обороне. Но враг усиливается и будет стараться все же выполнить задачу и подойти к Константиновке.

"Сложное время на направлении, мне кажется, еще даже не на экваторе. Ибо краматорско-славянская агломерация является главной целью врага в войне на данный момент. А Константиновка, Северск, Лиман и Изюм являются важными составляющими этого пазла", - добавил Мирошников.

Торецк - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Силам обороны Украины удалось отбросить силы противника неподалеку от Покровска, а ВС РФ продвинулись в районе нескольких населенных пунктов.

По данным DeepState за 6 апреля российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на востоке Украины. В частности, враг активизировался на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Институт изучения войны писал, что с осени 2024 года темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март ВС РФ продвинулись лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев.

Другие новости:

Кто такой Богдан Мирошников Блогер, военный корреспондент. Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольскиф государственный университет. Изучал международные отношения. Сейчас живет в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред