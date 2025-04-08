Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оккупанты продвинулись на трех направлениях: в DeepState опубликовали карты

Анна Ярославская
8 апреля 2025, 06:59обновлено 8 апреля, 07:37
386
Аналитики сообщили последние новости с фронта и обновили карты.
Война, ВСУ
У ВСУ есть успех под Покровском / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • ВСУ отбросили ВС РФ под Покровском
  • У ВС РФ есть успехи на Курщине

Силам обороны Украины удалось отбросить силы противника неподалеку от Покровска, а ВС РФ продвинулись в районе нескольких населенных пунктов.

Последние новости с фронта сообщили аналитики проекта DeepState в ночь на 8 апреля.

видео дня

"Силы обороны Украины отбросили противника возле Шевченко", — говорится в

Шевченко — это поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области.

Шевченко на карте
Шевченко на карте deepstatemap

В то же время российская армия смогла продвинуться в районе трех населенных пунктов, в частности в Курской области РФ. Враг имел успехи возле Гуево.

Гуево на карте
Гуево на карте deepstatemap

Российская армия также продвинулась возле Новолюбовки на Лиманском направлении и в Часовом Яру на Краматорском направлении.

Новолюбовка на карте
Новолюбовка на карте / deepstatemap
Часов Яр на карте
Часов Яр на карте / deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, по данным DeepState за 6 апреля российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на востоке Украины. В частности, враг активизировался на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Институт изучения войны писал, что с осени 2024 года темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март ВС РФ продвинулись лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев.

Ранее российское Минобороны официально сообщило о продвижении войск РФ на Сумщине и якобы оккупации населенного пункта Басовка Сумского района. Однако, в Госпогранслужбе эту информацию опровергли.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины DeepState Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Хороших новостей нет": ВСУ, скорее всего, выйдут из одного города на Донбассе

"Хороших новостей нет": ВСУ, скорее всего, выйдут из одного города на Донбассе

07:30Фронт
Оккупанты продвинулись на трех направлениях: в DeepState опубликовали карты

Оккупанты продвинулись на трех направлениях: в DeepState опубликовали карты

06:59Фронт
Страну уже скоро атакует почти 6-балльный шторм: как долго продлится магнитная буря

Страну уже скоро атакует почти 6-балльный шторм: как долго продлится магнитная буря

06:30Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

В Украине назревает дефицит популярного продукта: что будет с ценами

В Украине назревает дефицит популярного продукта: что будет с ценами

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

08:12

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

"Зубы были в сумке": в каком состоянии украинская модель попала в больницу в ОАЭ

07:30

"Хороших новостей нет": ВСУ, скорее всего, выйдут из одного города на Донбассе

07:10

Только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека: являетесь ли вы супер-интеллектуалом

06:59

Оккупанты продвинулись на трех направлениях: в DeepState опубликовали карты

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
06:30

Страну уже скоро атакует почти 6-балльный шторм: как долго продлится магнитная буря

06:25

Как очистить сильно пригоревшее дно кастрюли: простой, но очень хороший способВидео

06:15

Цены обвалятся: эксперт сказал, когда в Украине подешевеют базовые продукты

06:02

Почему у нас такие проблемы с мобилизацией?мнение

Реклама
05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках девушки-меломанки за 9 секунд

05:15

Как правильно - "Ігорьович" или "Ігорович": учитель дала однозначный ответВидео

04:43

Гороскоп на завтра 9 апреля: Ракам - отдых, Стрельцам - выгодная сделка

04:20

Лунный календарь на 8 апреля: какие изменения произойдут в жизни

04:02

Как увеличить ранний урожай огурцов вдвое - хитрость, о которой мало кто знаетВидео

03:30

Дешево и эффективно: почему опытные водители натирают автомобиль уксусом

03:00

Сохраните молодость и здоровье: какой водой нужно умыться 8 апреля, приметы

02:41

Подорожает ли гречка в Украине в 2025 году: названы факторы рискаВидео

01:50

Силы обороны Украины отбросили врага на востоке: в DeepState назвали направление

01:30

Микки Рурк больше не похож на себя: новое фото актера неприятно удивило Сеть

00:50

Угроза войны США с Китаем: прогноз ответа Пекина Вашингтону

Реклама
07 апреля, понедельник
23:59

"Бомбят, как сумасшедшие": Трамп сделал резкое заявление об ударах РФ по Украине

23:50

Сотни миллионов евро на артснаряды: Норвегия объявила о мощной помощи Украине

23:36

"Даже слезы текут": Дима Коляденко признался, как общается с сыном

23:02

Смогли ли россияне захватить Басовку на Сумщине: в ГПСУ рассказали о ходе боев

22:51

США отворачиваются от Европы и НАТО: названа главная причинаВидео

22:30

В Третьей штурмовой сделали важное заявление о тактике ведения войны

22:20

Невестка Наташи Королевой показалась после операции - что с ней произошло

22:19

Бабушка Тринчер раскритиковала преображения певицы: "Теряет индивидуальность"

22:15

Экс-генпрокурор Костин получил две новые должности: Зеленский издал указы

22:00

Реакция Трампа на обстрелы и введение миротворцев: главные новости Украины (дайджест)

21:54

Операция ВСУ в двух областях России: Зеленский раскрыл важные деталиВидео

21:50

Мини-теплица своими руками - недорогие варианты для весенней рассады

21:49

"Было сложно": что известно о приезде Пугачевой в РФ

21:07

Вербная неделя-2025: что можно и нельзя делать эти дни, строгие запреты

20:57

Уничтожение Крымского моста: командующий ВМСУ назвал ключевое условие

20:50

В жизнь 3 знаков зодиака ворвется бешеный успех: кого накроет волна удачи

20:05

Украина сможет перезапустить ЗАЭС только после разминирования и демилитаризации: подробности

19:57

Что ждет украинцев в ЕС после прекращения огня с Россией: подробности

19:55

Китай выиграет от торговой войны Трампа: появился неожиданный прогноз

19:54

"Красная свадьба" Трампа продолжается: индексы продолжают падатьмнение

Реклама
19:53

Дефицит воды и угроза голода: насколько критична ситуация для Украины

19:43

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

19:29

Ликвидировали 120 оккупантов: ВСУ заманили врага в ловушку на ключевом направлении

19:12

"Легких решений не бывает": Спартц призвала украинцев отказаться от территорий

19:11

Где и когда попрощаются со звездой "За двумя зайцами" Таисией Литвиненко

19:11

Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

19:10

Цена упадет на 30%: какой популярный продукт резко подешевеет после ПасхиВидео

18:37

Евросоюз может ослабить санкции против РФ: на что должен пойти Кремль

18:31

Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой советВидео

18:24

Уже известно о двух датах: когда Путин может согласиться на мир в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять