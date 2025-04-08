Оккупанты продвинулись на трех направлениях: в DeepState опубликовали карты

Аналитики сообщили последние новости с фронта и обновили карты.

https://glavred.info/front/okkupanty-prodvinulis-na-treh-napravleniyah-v-deepstate-opublikovali-karty-10653980.html Ссылка скопирована

У ВСУ есть успех под Покровском / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

ВСУ отбросили ВС РФ под Покровском

У ВС РФ есть успехи на Курщине

Силам обороны Украины удалось отбросить силы противника неподалеку от Покровска, а ВС РФ продвинулись в районе нескольких населенных пунктов.

Последние новости с фронта сообщили аналитики проекта DeepState в ночь на 8 апреля.

видео дня

"Силы обороны Украины отбросили противника возле Шевченко", — говорится в

Шевченко — это поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области.

Шевченко на карте deepstatemap

В то же время российская армия смогла продвинуться в районе трех населенных пунктов, в частности в Курской области РФ. Враг имел успехи возле Гуево.

Гуево на карте deepstatemap

Российская армия также продвинулась возле Новолюбовки на Лиманском направлении и в Часовом Яру на Краматорском направлении.

Новолюбовка на карте / deepstatemap

Часов Яр на карте / deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, по данным DeepState за 6 апреля российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на востоке Украины. В частности, враг активизировался на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Институт изучения войны писал, что с осени 2024 года темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март ВС РФ продвинулись лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев.

Ранее российское Минобороны официально сообщило о продвижении войск РФ на Сумщине и якобы оккупации населенного пункта Басовка Сумского района. Однако, в Госпогранслужбе эту информацию опровергли.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред