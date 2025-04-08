Дедлайн для Путина: у Зеленского сказали, когда РФ будет готова к перемирию

Подоляк сказал, когда РФ будет готова слушать и придерживаться договоренностей.

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Когда Россия будет готова к перемирию в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное из заявления Подоляка:

Если Россия не согласится на прекращение огня, события будут развиваться очень быстро

Трамп может ждать лишь определенное время

Президент США видит, что Россия затягивает время

Сейчас США в вопросе переговоров о прекращении войны используют стратегию мягкой к России дипломатии. Но Москва бьет по их репутации. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет tsn.ua.

По его словам, после "психологического дедлайна" 20 апреля, до которого Россия должна согласиться на прекращение огня, события будут развиваться очень быстро.

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"Путин не осознает, что имеет дело с человеком с максимально выраженной психоэмоциональной активностью. Трамп может терпеть определенное время, но он хочет быстрых результатов. Он построил конструкцию таким образом - мы главные, мы посредники, мы предлагаем", - сказал он.

Подоляк отметил, что Украина быстро согласилась синхронизировать усилия для всеобъемлющего прекращения огня, а вот Россия наоборот затягивает это время.

"Трамп замечает признаки этого затягивания, а также видит откровенно геноцидные удары РФ по Украине", - говорит советник руководителя Офиса президента.

Он также добавляет, что в современном мире ложь Кремля о нанесении ударов "исключительно по военным объектам" может восприниматься как умышленное унижение репутации страны-посредника. После "психологического дедлайна" надо ответить введением максимально жестких санкций.

"Не постепенные санкции, а санкции формата эмбарго. Или наоборот, существенный рост соответствующих инструментов для Украины, прежде всего ракет. Как только это начнет работать, Россия будет готова слушать и придерживаться определенных договоренностей", - подытожил Подоляк.

Прекращение огня в Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля).

Президент США Дональд Трамп также говорил, что он доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО не будет участвовать в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией, поэтому Альянс не имеет собственных "красных линий" в этом вопросе.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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