О муравьях и тле можно забыть: какое растение они боятся как огня

Вы узнаете:
- Какое растение отпугивает насекомых
- Что посадить в саду и огороде от муравьев
Весной и летом садоводы часто сталкиваются с проблемой тли и муравьёв, которые вредят растениям и снижают урожайность. Вместо химии всё больше людей выбирают природные способы защиты.
Главред узнал, какое растение боятся муравьи и ответ прост — мята болотная. Это эффективное и при этом безопасное средство против насекомых-вредителей.
Какое растение лучше всего отпугивает муравьев?
По мнению опытных огородников, мята болотная, также известная как пеннироял, справляется с этой задачей лучше, чем привычные бархатцы. Её насыщенный аромат создаёт невидимую преграду, которую муравьи обходят стороной. При этом растение также отпугивает тлю, комаров, блох и мух, пишет портал На пенсии.
Высадите несколько кустов мяты у основания плодовых деревьев, и вы создадите естественный барьер от вредителей.
Какой цветок не любят муравьи?
Колючие цветки пеннирояла с мускусно-мятным запахом точно не придутся им по вкусу.
Мята болотная проста в уходе. Она хорошо растет как на солнце, так и в полутени, любит рыхлую и влажную почву. Главное — обеспечить регулярный полив, особенно в засушливые дни. Через время растение разрастётся и создаст плотную, ароматную "защиту" для сада.
Посаженная в горшках на подоконниках или возле входа в дом, она защитит жильё от незваных гостей. Вы не только избавитесь от муравьёв, но и наполните пространство приятным ароматом.
Итак, если вы ищете природное средство от муравьёв и тли — высадите мяту болотную. Она украсит сад, отпугнёт вредителей и сделает ваш участок экологичным и безопасным.
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