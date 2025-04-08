О муравьях и тле можно забыть: какое растение они боятся как огня

Если вы ищете природное средство от муравьёв и тли, то этот цветок подойдет идеально.

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Одно растение отпугивает муравьев и тлю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какое растение отпугивает насекомых

Что посадить в саду и огороде от муравьев

Весной и летом садоводы часто сталкиваются с проблемой тли и муравьёв, которые вредят растениям и снижают урожайность. Вместо химии всё больше людей выбирают природные способы защиты.

Главред узнал, какое растение боятся муравьи и ответ прост — мята болотная. Это эффективное и при этом безопасное средство против насекомых-вредителей.

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Какое растение лучше всего отпугивает муравьев?

По мнению опытных огородников, мята болотная, также известная как пеннироял, справляется с этой задачей лучше, чем привычные бархатцы. Её насыщенный аромат создаёт невидимую преграду, которую муравьи обходят стороной. При этом растение также отпугивает тлю, комаров, блох и мух, пишет портал На пенсии.

Высадите несколько кустов мяты у основания плодовых деревьев, и вы создадите естественный барьер от вредителей.

Какой цветок не любят муравьи?

Колючие цветки пеннирояла с мускусно-мятным запахом точно не придутся им по вкусу.

Мята болотная проста в уходе. Она хорошо растет как на солнце, так и в полутени, любит рыхлую и влажную почву. Главное — обеспечить регулярный полив, особенно в засушливые дни. Через время растение разрастётся и создаст плотную, ароматную "защиту" для сада.

Посаженная в горшках на подоконниках или возле входа в дом, она защитит жильё от незваных гостей. Вы не только избавитесь от муравьёв, но и наполните пространство приятным ароматом.

Итак, если вы ищете природное средство от муравьёв и тли — высадите мяту болотную. Она украсит сад, отпугнёт вредителей и сделает ваш участок экологичным и безопасным.

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