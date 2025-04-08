Силы обороны Украины отбросили врага на востоке: в DeepState назвали направление

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- ВСУ отбросили российских оккупантов в Донецкой области
- РФ продвинулась на трех направлениях
Силы обороны Украины сумели отбросить подразделения российских оккупантов в Донецкой области, враг продвинулся на трех направлениях.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.
Отмечается, что украинские защитники отбросили врага около населенного пункта Шевченко Покровского района.
Вместе с тем подчеркивается, что армия страны-агрессора продвинулась возле Гуево Курской области, Новолюбовки Луганской области, а также в районе Часова Яра Донецкой области.
"Силы обороны Украины отбросили противника в Шевченко. Враг продвинулся возле Гуево, Новолюбовки и Часова Яра", - сообщили в DeepState.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.
Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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