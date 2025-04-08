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Силы обороны Украины отбросили врага на востоке: в DeepState назвали направление

Алексей Тесля
8 апреля 2025, 01:50
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Российские оккупанты продвинулись на трех направлениях, сообщает DeepState.
Силы обороны Украины отбросили врага на востоке: в DeepState назвали направление
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр, 22 ОМБр

Главное:

  • ВСУ отбросили российских оккупантов в Донецкой области
  • РФ продвинулась на трех направлениях

Силы обороны Украины сумели отбросить подразделения российских оккупантов в Донецкой области, враг продвинулся на трех направлениях.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.

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Отмечается, что украинские защитники отбросили врага около населенного пункта Шевченко Покровского района.

Screenshot
/ deepstatemap.live

Вместе с тем подчеркивается, что армия страны-агрессора продвинулась возле Гуево Курской области, Новолюбовки Луганской области, а также в районе Часова Яра Донецкой области.

"Силы обороны Украины отбросили противника в Шевченко. Враг продвинулся возле Гуево, Новолюбовки и Часова Яра", - сообщили в DeepState.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

Больше новостей:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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