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Подорожает ли гречка в Украине в 2025 году: названы факторы риска

Анна Ярославская
8 апреля 2025, 02:41
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Гречка – это нишевая культура, поэтому нужна договоренность между производителем и властью.
Гречка
Если гречки выращено слишком мало, это влияет на цену / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие факторы влияют на цену на гречку в Украине
  • Стоит ли ждать подорожания популярной крупы в 2025 году

Гречка - один из самых популярных продуктов у украинцев, который периодически значительно дорожает. Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, стоит ли ждать роста цены на гречку в Украине в 2025 году.

Как рассказал Марчук в комментарии Главреду, объемы потребления гречки в Украине достигают около 110 тысяч тонн в год. В лучшие периоды именно такое количество гектаров и засевалось – 110-120 тысяч гектаров.

"Сегодня цена гречки является доступной – в пределах 39-40 гривен в зависимости от региона. Да, были пиковые моменты в 2023 году, когда цена достигала более 100 гривен за килограмм, но ее удалось снизить за счет увеличения количества предложений от отечественных производителей", - сказал он.

По словам Марчука, гречка – это нишевая культура, выращиванием которой занимаются небольшие фермерские хозяйства, поэтому нужна договоренность между производителем и властью.

"Ведь когда гречки сеется много, потом вся она продается на рынке, цена падает, и фермер в итоге ничего не зарабатывает. Соответственно, когда гречки становится меньше, все начинают думать, где ее брать, как импортировать", - объяснил он.

"При таких условиях важно наладить сотрудничество между фермерами и государством: если, условно говоря, мы потребляем 110 тысяч тонн гречки в год, государство должно договориться с определенным количеством фермеров, которые, независимо от ситуации, будут иметь цену, которая бы позволила им компенсировать расходы", - считает эксперт.

По его словам, в Европе аграрии для производства той или иной продукции получают субсидии. Таким образом, они не зависят от погодных условий, спроса и знают, что всегда за произведенную продукцию получат средства, которые позволяют им функционировать. В Украине так не работает, поэтому и происходят перекосы: то слишком много гречки, то слишком мало, что влияет на цену.

"Если бы риски, которые имеет фермер, брало на себя государство, это бы помогло стабилизировать ситуацию", - резюмировал он.

Смотрите видео - Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, за 2024 год цены на хлеб выросли более чем на 20%. В течение 2025-го года стоимость хлебобулочных изделий продолжит расти.

Сейчас в Украине существует дефицит качественных груш для хранения. Цены на фрукт продолжают расти (160 грн/кг), а украинским аграриям необходимо пересматривать подходы к выращиванию, хранению и селекции фруктовых культур.

Тем временем в Украине снизились цены на популярные овощи. Основной причиной стало сочетание слабого спроса и сезонного предложения. В частности, на фоне низкой покупательской активности продолжил дешеветь картофель. Стоимость самого популярного овоща среди украинцев снизилась с 16-25 до 15-23 гривен за килограмм.

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гречка цены на продукты новости Украины Денис Марчук
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