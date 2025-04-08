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Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках девушки-меломанки за 9 секунд

Виталий Кирсанов
8 апреля 2025, 05:50
19
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

На картинке изображена девушка, слушающая музыку. Между двумя картинками есть три отличия, а у читателей есть 9 секунд, чтобы их заметить.

Ваше время начинается сейчас!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Некоторые из отличий могут быть легко заметны, в то время как другие требуют тщательного анализа. Поэтому читателям необходимо иметь отличную концентрацию, чтобы заметить различия между картинками.

Кто из вас смог заметить все различия за отведенное время?

Поздравляем тех читателей, которые смогли заметить все различия.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти все отличия, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

Читатели могут продолжить искать различия и сопоставить свои ответы с решением, представленным ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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