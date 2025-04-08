Микки Рурк больше не похож на себя: новое фото актера неприятно удивило Сеть

72-летняя звезда "9 1/2 недель", похоже, опять перестарался с улучшениями при подготовке к новому шоу.

https://glavred.info/starnews/mikki-rurk-bolshe-ne-pohozh-na-sebya-novoe-foto-aktera-nepriyatno-udivilo-set-10653962.html Ссылка скопирована

Микки Рурк сейчас - актер поделился свежим фото / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вкратце:

Микки Рурк примет участие в новом реалити-шоу

В канун съемок артист показал, как выглядит сейчас

Американский актер, сценарист и профессиональный боксер Микки Рурк решил попытать удачи на реалити-шоу: из-за изменений во внешности 72-летний артист не сильно востребован, как актер, но остается интересной личностью, которую зрители хотели бы видеть на экранах. Так Рурк стал одним из участников проекта "Celebrity Big Brother", суть которого состоит в том, что знаменитости разных возрастов, рода занятий и убеждений селятся в одном доме, изолированные от внешнего мира. Они должны учиться находить общий язык и выполнять индивидуальные и групповые задания, чтобы сохранить свое место в доме.

В канун первого дня съемок Микки Рурк в своем блоге в Instagram опубликовал свежее фото - его засняли с приятелями во время дружеского ужина. Внешность актера сильно изменилась, и на снимке его едва можно узнать.

видео дня

Издание Daily Mail предполагает, что перемены связаны с новым париком Рурка, который неудачно съехал на затылок. В комментариях пользователи отмечают, что в восьмидесятых и девяностых Микки был очень привлекательным мужчиной, однако сейчас с каждым годом его внешность становится все дальше от той, которую запомнили фанаты. Впрочем, многие также пишут, что звезда остается звездой вопреки всем препятствиям, за что его и люби публика. "В этих глазах можно увидеть добрую душу - плевать на все те ужасные вещи которые пишут тут", "Микки был таким красивым мужчиной! Очень жаль, что он пошел по пути пластической хирургии", "Он был таким привлекательным в "9 1/2 неделях", "Люблю Микки Рурка, он был так горяч. Микки нужно перестать издеваться над собой. Прекращай, чувак", - пишут в комментариях.

Вот как выглядит Микки Рурк сейчас / instagram.com/mickey_rourke_

В Сети обсуждают внешний вид Микки Рурка / коллаж: Главред, фото: Скриншот dailymail.co.uk

В девяностых кинокарьера Микки Рурка, которая так ярко расцвела в восьмидесятых, стала понемногу угасать - работать со звездой было сложно из-за его вспыльчивого характера и развязного образа жизни. Борясь с тягой к саморазрушению, в 1991 году Рурк начал профессиональную боксерскую карьеру, которая продлилась три года. Боксом актер занимался с детства, так что это занятие действительно пришлось ему по душе.

Увы, именно это хобби сыграло с Микки злую шутку: после очередного боя его лицо, один из важных инструментов актера, оказалось сильно обезображенным. Артист обратился к пластическому хирургу, который в своей работе допустил ряд ошибок. Позже Рурк сделал круговую подтяжку лица, которая исправила часть из них, однако на этом Микки не остановился, и еще несколько раз обращался к хирургам. Со временем внешность актера необратимо изменилась.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью. Семейные чудачества Румер Уиллис считает абсолютной нормой.

Также американский актер Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом. Он признался, что однажды даже был готов сесть в тюрьму, лишь бы не видеться с папой.

Читайте также:

Кто такой Микки Рурк? Микки Рурк (настоящее имя - Филипп Андре Рурк-младший) - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009). Номинант на премию "Оскар" (2009). Мировое признание пришло к актеру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвезд. Вершиной актерского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди "Тарана" Робинсона в драме режиссера Д. Аронофски "Рестлер" (2008), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред