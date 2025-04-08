Как правильно - "Ігорьович" или "Ігорович": учитель дала однозначный ответ

Довольно часто при употреблении отчества от слова "Ігор" встречается распространенная ошибка.

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Как правильно - "Ігорьович" или "Ігорович"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно говорит ь - "Ігорьович" или "Ігорович"

Какой ошибки стоит избегать

При употреблении ряда имен довольно часто может возникать вопрос, как правильно формулировать отчество от них. К этому списку имен, по которым могут возникнуть спорные моменты, можно отнести и имя "Ігор".

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" объяснила, как правильно говорить - "Ігорьович" или "Ігорович".

"Почему имя "Ігор", которое принадлежало всегда к твердой группе, перенесли в мягкую группу существительных? Дело в том, что при склонении "р" становится мягким. Родовой падеж - "Ігоря", дательный падеж - "Ігорю", - пояснила учитель.

Она отметила, что никто же не возмущается тем, что большинство существительных мужского рода с основой на "ер", как "секретар", "Кобзар", "лікар", также относятся к мягкой группе - "лікаря", "секретаря", "Кобзаря".

"Хотя имя "Ігор" скандинавского происхождения от "Інгвар" твердой группы. Но иногда случаются вот такие метаморфозы в украинской фонетике. И, конечно, если группа мягкая, то и отчество мальчика будет "Ігорьович", а не "Ігорович". Кстати, кто родился до 2019 года с таким отчеством, тому документы менять не нужно", - пояснила Чернышова.

Смотрите видео о том, как правильно - "Ігорьович" или "Ігорович":

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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