Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как правильно - "Ігорьович" или "Ігорович": учитель дала однозначный ответ

Алёна Воронина
8 апреля 2025, 05:15
167
Довольно часто при употреблении отчества от слова "Ігор" встречается распространенная ошибка.
Украинский язык, Светлана Чернышева
Как правильно - "Ігорьович" или "Ігорович"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Как правильно говорить - "Ігорьович" или "Ігорович"
  • Какой ошибки стоит избегать

При употреблении ряда имен довольно часто может возникать вопрос, как правильно формулировать отчество от них. К этому списку имен, по которым могут возникнуть спорные моменты, можно отнести и имя "Ігор".

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" объяснила, как правильно говорить - "Ігорьович" или "Ігорович".

"Почему имя "Ігор", которое принадлежало всегда к твердой группе, перенесли в мягкую группу существительных? Дело в том, что при склонении "р" становится мягким. Родовой падеж - "Ігоря", дательный падеж - "Ігорю", - пояснила учитель.

Она отметила, что никто же не возмущается тем, что большинство существительных мужского рода с основой на "ер", как "секретар", "Кобзар", "лікар", также относятся к мягкой группе - "лікаря", "секретаря", "Кобзаря".

"Хотя имя "Ігор" скандинавского происхождения от "Інгвар" твердой группы. Но иногда случаются вот такие метаморфозы в украинской фонетике. И, конечно, если группа мягкая, то и отчество мальчика будет "Ігорьович", а не "Ігорович". Кстати, кто родился до 2019 года с таким отчеством, тому документы менять не нужно", - пояснила Чернышова.

Смотрите видео о том, как правильно - "Ігорьович" или "Ігорович":

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык имена мужские имена Светлана Чернышева
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Оккупанты продвинулись на трех направлениях: в DeepState опубликовали карты

Оккупанты продвинулись на трех направлениях: в DeepState опубликовали карты

06:59Фронт
Страну уже скоро атакует почти 6-балльный шторм: как долго продлится магнитная буря

Страну уже скоро атакует почти 6-балльный шторм: как долго продлится магнитная буря

06:30Синоптик
Силы обороны Украины отбросили врага на востоке: в DeepState назвали направление

Силы обороны Украины отбросили врага на востоке: в DeepState назвали направление

01:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине назревает дефицит популярного продукта: что будет с ценами

В Украине назревает дефицит популярного продукта: что будет с ценами

Последние новости

07:10

Только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека: являетесь ли вы супер-интеллектуалом

06:59

Оккупанты продвинулись на трех направлениях: в DeepState опубликовали карты

06:30

Страну уже скоро атакует почти 6-балльный шторм: как долго продлится магнитная буря

06:25

Как очистить сильно пригоревшее дно кастрюли: простой, но очень хороший способВидео

06:15

Цены обвалятся: эксперт сказал, когда в Украине подешевеют базовые продукты

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
06:02

Почему у нас такие проблемы с мобилизацией?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках девушки-меломанки за 9 секунд

05:15

Как правильно - "Ігорьович" или "Ігорович": учитель дала однозначный ответВидео

04:43

Гороскоп на завтра 9 апреля: Ракам - отдых, Стрельцам - выгодная сделка

Реклама
04:20

Лунный календарь на 8 апреля: какие изменения произойдут в жизни

04:02

Как увеличить ранний урожай огурцов вдвое - хитрость, о которой мало кто знаетВидео

03:30

Дешево и эффективно: почему опытные водители натирают автомобиль уксусом

03:00

Сохраните молодость и здоровье: какой водой нужно умыться 8 апреля, приметы

02:41

Подорожает ли гречка в Украине в 2025 году: названы факторы рискаВидео

01:50

Силы обороны Украины отбросили врага на востоке: в DeepState назвали направление

01:30

Микки Рурк больше не похож на себя: новое фото актера неприятно удивило Сеть

00:50

Угроза войны США с Китаем: прогноз ответа Пекина Вашингтону

07 апреля, понедельник
23:59

"Бомбят, как сумасшедшие": Трамп сделал резкое заявление об ударах РФ по Украине

23:50

Сотни миллионов евро на артснаряды: Норвегия объявила о мощной помощи Украине

23:36

"Даже слезы текут": Дима Коляденко признался, как общается с сыном

Реклама
23:02

Смогли ли россияне захватить Басовку на Сумщине: в ГПСУ рассказали о ходе боев

22:51

США отворачиваются от Европы и НАТО: названа главная причинаВидео

22:30

В Третьей штурмовой сделали важное заявление о тактике ведения войны

22:20

Невестка Наташи Королевой показалась после операции - что с ней произошло

22:19

Бабушка Тринчер раскритиковала преображения певицы: "Теряет индивидуальность"

22:15

Экс-генпрокурор Костин получил две новые должности: Зеленский издал указы

22:00

Реакция Трампа на обстрелы и введение миротворцев: главные новости Украины (дайджест)

21:54

Операция ВСУ в двух областях России: Зеленский раскрыл важные деталиВидео

21:50

Мини-теплица своими руками - недорогие варианты для весенней рассады

21:49

"Было сложно": что известно о приезде Пугачевой в РФ

21:07

Вербная неделя-2025: что можно и нельзя делать эти дни, строгие запреты

20:57

Уничтожение Крымского моста: командующий ВМСУ назвал ключевое условие

20:50

В жизнь 3 знаков зодиака ворвется бешеный успех: кого накроет волна удачи

20:05

Украина сможет перезапустить ЗАЭС только после разминирования и демилитаризации: подробности

19:57

Что ждет украинцев в ЕС после прекращения огня с Россией: подробности

19:55

Китай выиграет от торговой войны Трампа: появился неожиданный прогноз

19:54

"Красная свадьба" Трампа продолжается: индексы продолжают падатьмнение

19:53

Дефицит воды и угроза голода: насколько критична ситуация для Украины

19:43

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

19:29

Ликвидировали 120 оккупантов: ВСУ заманили врага в ловушку на ключевом направлении

Реклама
19:12

"Легких решений не бывает": Спартц призвала украинцев отказаться от территорий

19:11

Где и когда попрощаются со звездой "За двумя зайцами" Таисией Литвиненко

19:11

Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

19:10

Цена упадет на 30%: какой популярный продукт резко подешевеет после ПасхиВидео

18:37

Евросоюз может ослабить санкции против РФ: на что должен пойти Кремль

18:31

Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой советВидео

18:24

Уже известно о двух датах: когда Путин может согласиться на мир в Украине

18:20

В Украине упадет цена на популярную продукцию: эксперт порадовал прогнозом

17:45

Всего 50 гривен в месяц: в Киевстаре рассказали о новом тарифном плане

17:35

Мухи в доме исчезнут: какой предмет из холодильника надо поставить на окно

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять