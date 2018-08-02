"Адские санкции": в Сенате США представили новый пакет мер против России

На рассмотрение американского парламента внесен новый пакет санкций против России. Документ подготовлен сенаторами от Демократической и Республиканской партий.

По словам сенатора Линдси Грэма, который стал одним из авторов законопроекта, действующие санкции "не смогли предотвратить вмешательство России в грядущие в 2018 году промежуточные выборы" в США.

Грэм подчеркнул, что подготовившие законопроект члены верхней палаты преследуют цель "изменить статус-кво" и ввести "сокрушительные санкции и другие меры против путинской России, пока тот не прекратит вмешиваться в электоральные процессы в США, не остановит кибератаки против инфраструктуры США, не выведет войска из Украины и не оставит попыток посеять хаос в Сирии".

Кроме того, накануне сенатор назвал новый пакет санкций "адским".

"Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях "из ада". Любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть та же участь", — передает заявление Грэма Global News.

Отметим, что представленный законопроект содержит предложения ввести новые меры против политических деятелей России, крупных бизнесменов, а также ограничения на инвестиции в национальную энергетику, передает Reuters.

Ранее сообщалось о том, что в Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против России.

Недавно спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.

Кроме того, в США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Как известно, глава комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Эд Ройс обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести санкции против РФ из-за дела об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.