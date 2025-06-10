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11 июня нельзя сплетничать и ссориться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
10 июня 2025, 15:31
46
В народе 11 июня носило название Пчелиный день. Именно в этот период активно проводилась медоуборка.
11 июня нельзя сплетничать и ссориться
11 июня нельзя сплетничать и ссориться / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 11 июня
  • Что нельзя делать 11 июня
  • Народные приметы и традиции

В среду, 11 июня, верующие празднуют день памяти святых апостолов Вартоломея и Варнавы. Апостол Вартоломей был одним из ближайших апостолов Иисуса Христа. Именно о нем упоминается в Евангелии от Иоанна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 июня

После Воскресения Спасителя апостол Вартоломей отправился в разные страны, унося Слово Божье. Особенно чтят его в Армении. Через свою веру апостол Вартоломей потерпел жестокую смерть. С него сначала содрали кожу, а затем обезглавили.

видео дня

Апостол Варнава вначале назывался Иосифом. Когда стал одним из учеников Иисуса Христа, то другие дали ему новое имя, которое означает "сын утешения". Он принадлежал к числу 70-ти апостолов. Особую роль он сыграл в жизни апостола Павла, совершив с ним миссионерское путешествие. Как и большинство апостолов погиб мученической смертью.

Что нельзя делать 11 июня

Нельзя выпасать скот - может произойти беда.

Не стоит сплетничать, ссориться - это день для духовного очищения и молитвы.

В народе считалось, что на Варнаву не следует работать физически - иначе "руки будут болеть".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • дождь на Варнаву - к влажному лету;
  • сухая и ясная погода - лето будет засушливым и жарким;
  • пчелы летают низко к дождю, высоко - к жаре;
  • услышать гром - год будет урожайным;
  • утром прохладно или ветер с севера - ждите похолодания.

В народе 11 июня носило название Пчелиный день. Именно в этот период активно проводилась медоуборка. Существовала даже поговорка: "На Варнаву пчела и за тенью не успевает - меда много будет".

Именины 11 июня

Какие завтра именины: Варфоломей, Мария.

Талисманом человека, рожденного 11 июня, является сардоникс.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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