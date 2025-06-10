Главная ошибка большинства: как нарезать куриное филе, чтобы оно было нежнее

Вы узнаете:
- Как сделать куриное филе более нежным
- Как правильно резать мясо
Все люди нарезают куриное филе по-разному. Однако, оказывается, способ нарезки может сильно повлиять на вкус мяса во время приготовления.
Главред решил разобраться, как правильно нарезать куриное филе.
Как нарезать курицу, чтобы она была более сочной
Куриное филе - является любимым вариантом мяса для многих людей, поскольку оно быстро готовится, его можно нарезать кубиками или полосками, и считается полезным и нежирным, пишет express.co.uk.
В то же время, большинство из нас не очень задумывается над тем, как мы режем курицу, хочет это имеет важное значение.
Автор контента о путешествиях, еде и моде в Instagram Керри Велпдейл поделилась видео о том, как нарезать куриную грудку, чтобы получить нежное и вкусное блюдо.
В частности, она продемонстрировала два способа нарезки куриной грудки.
"Если нарезать курицу против "волокна" (по ширине), это сокращает мышечные волокна, в результате чего полоски становятся более нежными и легкими для жевания. Если нарезать курицу вдоль "волокна" (вдоль), она будет иметь более твердую текстуру", - подчеркнула женщина.
Как лучше всего нарезать куриную грудку
Считается, что лучший способ нарезать куриную грудку - это против "волокна".
Чтобы определить, где находятся "волокна", нужно выровнять лезвие ножа с "маленькими белыми линиями" на куриной грудке, поскольку это "волокна". Резка курицы против "волокна" является "ключом к более нежному мясу".
Повара объясняют, что этот метод разбивает мышечные волокна на меньшие части, что облегчает жевание.
Метод нарезания куриного филе - видео:
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