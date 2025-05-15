Как правильно варить куриное филе: шеф-повар указал на важные нюансы

Сварить куриное филе так, чтобы оно осталось сочным достаточно сложно, если не знать некоторых хитростей.

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Клопотенко назвал популярную ошибку во время приготовления филе / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

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Почему важно вовремя погружать в воду куриное филе

Сколько времени варить куриное филе

Куриное филе довольно популярный продукт, но сварить его правильно не всегда удается, ведь после приготовления оно часто становится сухим. Однако украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился на YouTube-канале секретом, как сварить филе так, чтобы оно не потеряло сочность.

Главред узнал, что секрет приготовления в температуре воды. В кастрюлю нужно налить холодную воду, бросить туда филе, которое перед этим важно разделить на большое и малое.

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После этого остается подсолить воду и добавить в нее любимые специи. Варить филе Клопотенко советует в течение 15-20 минут: вода должна закипеть, после чего мясо приготовится за 3-5 минут.

Шеф-повар объяснил, что высокая температура воды сразу начнет разрушать структуру мяса и оно будет 100% сухим. А если заливать холодную воду, сочность можно сохранить.

Однако, есть важный нюанс. Филе может оставаться сочным только в течение короткого времени после приготовления. Поэтому и пробовать его стоит сразу.

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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