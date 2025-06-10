'Осталось собрать еще 36 тысяч': украинские военные на Сумщине нуждаются в срочной помощи

Пока украинские военные держат оборону на самых горячих направлениях фронта, мы с вами можем сделать то, что действительно спасает жизни - помочь с критически необходимым транспортом.
Сейчас на Сумском направлении, которое является одним из самых горячих на всей линии фронта, бойцам батальона беспилотных систем "Стрикс" 47-й отдельной механизированной бригады срочно нужен грузовик-вездеход IFA, способный работать в жестких условиях.
Эта техника необходима для:
- эвакуации раненых побратимов с поля боя,
- доставки боеприпасов в труднодоступные точки,
- вытягивания авто, застревающих в грязи на разбитых дорогах,
- сохранение пикапов, которых и так не хватает в подразделении.
И все это - под постоянными обстрелами, в сложных погодных условиях и в условиях, где каждая минута имеет цену жизни.
Сколько еще осталось собрать
Уже удалось собрать 48 тысяч гривен, осталось совсем немного - всего 36 тысяч грн. Авто уже найдено, и его нужно забрать до сегодня (вторник 10 июня).
- Цель сбора: 84 000 ₴
- Авто: грузовик IFA, полностью подготовленный к фронтовым условиям
- Подразделение: батальон БпЛА "Стрикс", 47 ОМБ
- Направление: Сумщина - одно из самых горячих в данный момент
Как помочь
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Номер карты:
4441 1111 2016 8871.
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