'Осталось собрать еще 36 тысяч': украинские военные на Сумщине нуждаются в срочной помощи

Даже 50–100 гривен — это реальная помощь, которая может спасти жизнь, помочь удержать позиции и уничтожить еще больше оккупантов. Поддержим ребят вместе!

https://glavred.info/war/ostalos-sobrat-eshche-36-tysyach-ukrainskie-voennye-na-sumshchine-nuzhdayutsya-v-srochnoy-pomoshchi-10672262.html Ссылка скопирована

Пока украинские военные держат оборону на самых горячих направлениях фронта, мы с вами можем сделать то, что действительно спасает жизни - помочь с критически необходимым транспортом.

Сейчас на Сумском направлении, которое является одним из самых горячих на всей линии фронта, бойцам батальона беспилотных систем "Стрикс" 47-й отдельной механизированной бригады срочно нужен грузовик-вездеход IFA, способный работать в жестких условиях.

видео дня

Эта техника необходима для:

эвакуации раненых побратимов с поля боя,

доставки боеприпасов в труднодоступные точки,

вытягивания авто, застревающих в грязи на разбитых дорогах,

сохранение пикапов, которых и так не хватает в подразделении.

И все это - под постоянными обстрелами, в сложных погодных условиях и в условиях, где каждая минута имеет цену жизни.

Сколько еще осталось собрать

Уже удалось собрать 48 тысяч гривен, осталось совсем немного - всего 36 тысяч грн. Авто уже найдено, и его нужно забрать до сегодня (вторник 10 июня).

Цель сбора: 84 000 ₴

Авто: грузовик IFA, полностью подготовленный к фронтовым условиям

Подразделение: батальон БпЛА "Стрикс", 47 ОМБ

Направление: Сумщина - одно из самых горячих в данный момент

Как помочь

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/kTaBrnp2i

Номер карты:

4441 1111 2016 8871.

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